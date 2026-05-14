Göl yüzeyine yerleştirilen platformların üzerinde çeşitli su bitkileri yetiştiriliyor. Bu bitkilerin kökleri suyun içindeki fazla besin maddelerini ve kirleticileri emerek doğal filtre görevi görüyor.

DOĞAL FİLTRE GİBİ ÇALIŞIYOR

Projeyi geliştiren ekip, yüzen adaların özellikle oksijen seviyesini artırmaya ve su ekosistemini yeniden canlandırmaya yardımcı olduğunu belirtiyor. Sistemde kullanılan bambu ve hindistan cevizi lifi gibi malzemelerin tamamen doğal ve düşük maliyetli olması dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre göllerde biriken organik atıklar zamanla suyun kalitesini düşürüyor ve balık yaşamını tehdit ediyor. Yüzen adalar ise hem bitki yetişmesine alan sağlıyor hem de suyun doğal şekilde filtrelenmesine katkıda bulunuyor.

KİRLİLİKLE MÜCADELE İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Projede kullanılan bitkilerin bazı bölgelerde kuşlar ve küçük canlılar için yaşam alanı oluşturduğu da belirtiliyor. Böylece sistem yalnızca suyu temizlemekle kalmıyor, aynı zamanda küçük bir ekosistem görevi de görüyor.

Yüzen adaların farklı göllerde kullanılmaya başlandığı ve düşük maliyetli olması nedeniyle çevre projelerinde ilgi gördüğü ifade ediliyor. Uzmanlar, bu tarz doğal çözümlerin özellikle hızlı kentleşme nedeniyle kirlenen su kaynaklarında önemli rol oynayabileceğini söylüyor.