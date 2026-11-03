Ticaret Bakanlığı, gerçekleştirdiği piyasa denetimleri sonucunda çocuklar için risk oluşturduğu tespit edilen bir oyuncak hakkında yasak kararı aldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "MAY Fren Sistemleri Yazılı Streç Topu" isimli oyuncağın çocukların sağlığı ve güvenliği açısından risk taşıdığının belirlendiği bildirildi.
Açıklamada, ürünün küçük parçalar nedeniyle boğulma riski oluşturabileceği, hava akışının engellenmesi durumunda ise ciddi tehlikelere yol açabileceğinin tespit edildiği belirtildi.
ÜRÜNLER TOPLATILIYOR
Bu kapsamda söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklanmasına ve piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi.
Açıklamada, "Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, ailelerimizin huzurunu güvence altına almak için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemine https://gubis.ticaret.gov.tr adresinden erişebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.