Evcil hayvanlarımızın hayatımıza neşe kattığı, bizi mutlu ettiği bir gerçek. Ancak yeni yapılan ezber bozucu bir bilimsel araştırma, stresli anlarımızda kedimize ya da köpeğimize sarılmanın sandığımız kadar işe yaramayabileceğini gösteriyor. Hatta konu kediler olduğunda, durum tam tersine dönebiliyor.

TELEFON UYGULAMASIYLA ANLIK TAKİP YAPILDI

Hollanda Açık Üniversitesi'nden bilim insanları, evcil hayvanların insan psikolojisi üzerindeki gerçek etkisini görebilmek için yenilikçi bir yöntem kullandı. Kedi ve köpek sahibi 188 katılımcının telefonlarına özel bir uygulama yüklendi. Gün içinde rastgele zamanlarda gönderilen sinyallerle, katılımcıların anlık ruh halleri, stres seviyeleri ve o sırada hayvanlarıyla ne kadar etkileşimde oldukları raporlandı.

Toplamda 8 bine yakın anlık raporu inceleyen uzmanlar, son derece çarpıcı sonuçlara ulaştı.

STRES ANLARINDA TERS ETKİYE NEDEN OLUYORLAR

Frontiers in Psychology dergisinde yayımlanan çalışmanın sonuçlarına göre; kedi ve köpeklerle vakit geçirmek genel olarak insanlarda olumlu duyguları artırıyor ve negatif enerjiyi azaltıyor. Yani evcil hayvanların ruh halimize iyi geldiği doğru.

Ancak işin rengi yoğun stres altındayken değişiyor:

Kediler Stresi Tetikleyebilir: Araştırmanın en şaşırtıcı bulgusu, stresli anlarda kedilerle yoğun bir etkileşime girmenin (örneğin onları zorla sevip sarılmaya çalışmanın) insanlardaki olumsuz duyguları azaltmadığı gibi, aksine artırdığını ortaya koydu.

Köpekler Nötr Kalıyor: Stresliyken köpeklerle vakit geçirmek ise stres seviyesi üzerinde ne olumlu ne de olumsuz bir değişim yarattı.

KEDİLER NEDEN STRES YAPIYOR?

Araştırmanın başyazarı Dr. Sanne Peeters'a göre bunun mantıklı bir açıklaması var. Kediler doğası gereği daha mesafeli ve kendi alanlarına düşkün canlılar. Onlarla olan ilişkimiz genellikle daha pasif ve sakin ilerliyor. Stresli ve kaygılı bir anımızda kediye aşırı ilgi göstermek veya onu kucağımıza almaya zorlamak, hem kedinin dengesini bozuyor hem de beklediğimiz o rahatlatıcı "duygusal desteği" bize sunamıyor.

Araştırmacılar, stresli anlarda hayvanlarla zoraki ve yoğun bir etkileşime girmek yerine, onların sadece aynı odada bulunmasının bile benzer bir etki yarattığını belirtiyor.

EVCİL HAYVANLAR STRES SAVAR DEĞİL

Makalenin yazarlarından Mayke Janssens, durumu şu sözlerle özetliyor: "Evcil hayvanların ruh halimiz üzerindeki olumlu etkisi kesinlikle gerçek. Ancak bu etki, onların bizim stresle başa çıkmamıza doğrudan yardım etmesinden kaynaklanmıyor."

Uzmanlar, araştırmadaki kedi sahibi sayısının azlığı nedeniyle sonuçların henüz kesin bir hüküm taşımadığını ve kedi ile köpeklerin genel olarak benzer bir duygusal destek sağladığını ekliyor. Yine de bir dahaki sefere çok stresli olduğunuzda, tüylü dostunuzu sıkıştırmadan önce bir kez daha düşünmekte fayda var!