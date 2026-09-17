Türkiye'nin farklı bölgelerinde doğayla iç içe yaşamı, düşük nüfus yoğunluğu ve sakin atmosferiyle öne çıkan ilçeler bulunuyor. Kimi deniz kıyısında, kimi göl ve ormanların arasında yer alan bu ilçeler; tarihi dokuları, doğal güzellikleri ve geleneksel yaşam biçimleriyle dikkat çekiyor. İşte kalabalıktan uzaklaşmak isteyenlerin ilgisini çeken 29 ilçe:

AKYAKA – MUĞLA

Gökova Körfezi kıyısında yer alan Akyaka; çam ormanları, Kadın Azmağı ve kendine özgü mimarisiyle öne çıkıyor. Doğal güzellikleri ve sakin atmosferiyle Cittaslow Türkiye'nin dikkat çeken yerleşimleri arasında bulunuyor.

ARAPGİR – MALATYA

Geçmişi çok eski dönemlere uzanan Arapgir, vadileri, tarihi yapıları ve doğal dokusuyla dikkat çekiyor. Köhnü üzümü ve mor reyhan başta olmak üzere yöresel ürünleri de ilçenin kültürel değerleri arasında yer alıyor.

EĞİRDİR – ISPARTA

Eğirdir Gölü'nün çevresinde konumlanan ilçe, doğal güzellikleri ve tarihi mirasının yanı sıra elma üretimiyle de tanınıyor. Göl çevresindeki manzarası, ilçeyi doğa ve tarih meraklılarının ilgisini çeken rotalardan biri haline getiriyor.

YALVAÇ – ISPARTA

Tarihi binlerce yıl öncesine uzanan Yalvaç, farklı medeniyetlerden kalan izleriyle dikkat çekiyor. Kültürel mirasını ve geleneksel yaşam biçimini büyük ölçüde koruyan ilçe, Cittaslow ağı içerisinde yer alıyor.

DADAY – KASTAMONU

Kastamonu'nun doğal dokusunu koruyan ilçelerinden Daday'da tarım ve hayvancılık önemli geçim kaynakları arasında bulunuyor. Kırsal yaşamın izlerinin günümüzde de görülebildiği ilçe, sakin atmosferiyle öne çıkıyor.

FİNİKE – ANTALYA

Akdeniz kıyısındaki Finike; Likya döneminden kalan tarihi, narenciye bahçeleri, sahilleri ve doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Tarımın yanı sıra ekolojik turizm ve balıkçılık da ilçenin öne çıkan ekonomik faaliyetleri arasında.

GERZE – SİNOP

Karadeniz kıyısındaki Gerze; koyları, yemyeşil doğası, yöresel mutfağı ve el sanatlarıyla öne çıkıyor. 2017'de Cittaslow unvanı alan ilçe, sakin balıkçı kasabası görünümünü koruyor.

GÖKÇEADA – ÇANAKKALE

Türkiye'nin en batısında bulunan Gökçeada, ada yaşamı, doğal alanları, organik tarımı ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. 2011'de Cittaslow ağına dahil edilen ada, Cittaslow Türkiye tarafından dünyanın ilk ve tek "sakin adası" olarak tanımlanıyor.

FOÇA – İZMİR

Antik Phokaia'ya uzanan geçmişiyle Foça; taş evleri, koyları, balıkçılık kültürü ve yöresel lezzetleriyle dikkat çekiyor. İlçenin Akdeniz foklarının yaşam alanlarından biri olması da doğal değerlerini artırıyor.

GÖYNÜK – BOLU

Tarihi Osmanlı dönemine uzanan Göynük, geleneksel evleri ve korunmuş kent dokusuyla öne çıkıyor. Gölleri ve doğal güzellikleriyle de dikkat çeken ilçede yaklaşık 700 yıllık tarihi yapılar bulunuyor.

GÜDÜL – ANKARA

Ankara'ya yaklaşık 90 kilometre uzaklıktaki Güdül; İnönü Mağaraları, Sorgun Göleti ve Kirmir Vadisi gibi doğal ve tarihi alanlarıyla dikkat çekiyor. Başkente yakın olmasına rağmen sakin yapısıyla öne çıkan ilçeler arasında bulunuyor.

HALFETİ – ŞANLIURFA

Birecik Barajı'nın yapılmasıyla önemli bir bölümü sular altında kalan Halfeti, bugün Fırat Nehri üzerindeki tekne turları ve su altında kalan tarihi dokusuyla tanınıyor. Doğal güzellikleri ve yöresel mutfağı da ilçenin öne çıkan değerleri arasında.

SAFRANBOLU – KARABÜK

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan Safranbolu, tarihi evleri ve dar sokaklarıyla Türkiye'nin önemli kültür rotalarından biri. Kanyonları ve yöresel lezzetleri de ilçenin turistik değerlerini tamamlıyor.

İBRADI – ANTALYA

Toroslar'ın arasında yer alan İbradı; Altınbeşik Mağarası, Eynif Ovası, yaylaları ve geleneksel düğmeli evleriyle dikkat çekiyor. Bölgedeki endemik bitki türleri de ilçenin doğal zenginlikleri arasında.

İZNİK – BURSA

İznik Gölü kıyısındaki ilçe, Roma'dan Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlılara uzanan tarihi mirasıyla öne çıkıyor. İznik çinileri ve göl çevresindeki doğal güzellikler de ilçenin simge değerleri arasında.

KEMALİYE – ERZİNCAN

Eski adı Eğin olan Kemaliye, geleneksel mimarisi ve tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan ilçe, sahip olduğu kültürel değerler nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor.

KÖYCEĞİZ – MUĞLA

Köyceğiz Gölü çevresinde gelişen ilçe; sığla ormanları, narenciye bahçeleri ve doğal alanlarıyla öne çıkıyor. Göl manzarası ve sakin atmosferi, bölgeyi doğayla baş başa kalmak isteyenlerin ilgisini çeken noktalardan biri haline getiriyor.

MUDURNU – BOLU

Tarihi geçmişi oldukça eski dönemlere uzanan Mudurnu, geleneksel şehir dokusunu koruyan ilçeler arasında bulunuyor. Ahşap yapıları ve tarihi evleri, ilçenin sakin atmosferiyle bütünleşiyor.

PERŞEMBE – ORDU

Karadeniz kıyısında yer alan Perşembe; Yason Burnu, koyları, plajları ve yoğun yeşil dokusuyla dikkat çekiyor. Sahil boyunca doğal yapısını koruyan çok sayıda koy ve plaj bulunuyor.

SEFERİHİSAR – İZMİR

2009 yılında Türkiye'nin ilk Cittaslow'u olan Seferihisar, sakin şehir hareketinin ülkedeki en bilinen temsilcilerinden biri. Sığacık Kalesi, Teos Antik Kenti, mandalina bahçeleri ve yerel pazarları ilçenin öne çıkan değerleri arasında.

ŞARKÖY – TEKİRDAĞ

Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy; uzun sahil şeridi, bağları, zeytinlikleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çekiyor. İlçe aynı zamanda yürüyüş, bisiklet ve su sporları gibi farklı açık hava aktivitelerine de ev sahipliği yapıyor.

ŞAVŞAT – ARTVİN

Artvin'in doğal güzellikleriyle öne çıkan Şavşat; geniş ormanları, gölleri, geleneksel mimarisi ve sakin yapısıyla dikkat çekiyor. İlçe, Cittaslow ağı içerisinde doğa tutkunlarının ilgisini çeken rotalar arasında yer alıyor.

UZUNDERE – ERZURUM

Tortum Şelalesi ve Tortum Gölü ile tanınan Uzundere, Kafkasya Ekolojik Bölgesi'nin batı ucunda bulunuyor. İlçede çok sayıda endemik bitki ve yaban hayatı türü yaşamını sürdürüyor.

VİZE – KIRKLARELİ

İstanbul'a yakın konumuyla öne çıkan Vize; tarihi yapıları, antik tiyatrosu, mağara manastırları ve doğal alanlarıyla Trakya'nın dikkat çeken sakin rotalarından biri.

YENİPAZAR – AYDIN

Büyük Menderes Havzası'nda yer alan Yenipazar, Madran Baba Dağı'nın eteklerindeki konumu ve tarihi geçmişiyle dikkat çekiyor. İlçe, Cittaslow ağı içerisinde bulunan yerleşimler arasında.

ÇAMELİ – DENİZLİ

Denizden 1.300 metreden daha yüksek konumuyla dikkat çeken Çameli, serin havası ve zengin bitki örtüsüyle özellikle yaz aylarında öne çıkıyor. Yürüyüş, kamp, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi doğa aktiviteleri ilçede yapılabiliyor.

DEMRE – ANTALYA

Likya uygarlığının önemli merkezlerinden biri olan Demre; Myra ve Andriake antik kentleri, Kekova, sahilleri ve doğal alanlarıyla dikkat çekiyor. İlçenin tarihi mirası, Akdeniz'in doğal dokusuyla birlikte öne çıkıyor.

AHLAT – BİTLİS

Van Gölü kıyısında bulunan Ahlat, özellikle Selçuklu mezarlığı ve tarihi mirasıyla tanınıyor. Göl manzarası ve doğal çevresi de ilçeyi tarih ve doğa meraklılarının ilgisini çeken rotalardan biri haline getiriyor.

ORTAHİSAR – NEVŞEHİR

Kapadokya'nın önemli yerleşimlerinden Ortahisar; peri bacaları, vadileri, kaya oyma yapıları ve tarihi taş evleriyle öne çıkıyor. İlçe, 2026 yılında 84,74 puanla Cittaslow ağına dahil olarak Türkiye'nin 31. üyesi oldu.