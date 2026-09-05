ABD Çalışma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, nisan ayında görevinden istifa eden eski Çalışma Bakanı Lori Chavez-DeRemer'in görev dönemi boyunca gerçekleştirdiği çok sayıda kural ihlalini gözler önüne serdi.

Raporda, eski bakanın koruma ekibinde görev yapan ve ekip üzerinde idari yetkiye sahip olan Brian Sloan ile profesyonellik dışı ve uygunsuz derecede yakın bir ilişki yürüttüğü tespit edildi.

Müfettişler her ne kadar ikili arasında cinsel veya romantik bir ilişkiyi kesin olarak kanıtlayacak yeterli delile ulaşılamadığını belirtse de, Las Vegas seyahatlerindeki otel kapı kilidi kayıtlarının gecelerin bir kısmının birbirlerinin odalarında geçirildiğine işaret ettiğini kaydetti.

Ayrıca bir tanık, Michigan seyahati sırasında eski bakanın araçta Sloan'ın omuzlarına masaj yaptığını ve bu sırada cinsel ima içeren sözler sarf edildiğini aktardı.

STRİPTİZ KULÜBÜNE GİTMİŞLER

Raporun en dikkat çekici kısımlarından biri ise Nisan 2025'te Oregon'da bir striptiz kulübünde yaşananlara ayrıldı. Buna göre Chavez-DeRemer, beraberindekilerle gittiği kulüpte çantasından çıkardığı paraları bir koruma görevlisine vererek dansçının üzerine bırakmasını emretti. Görevlinin tereddüt edip Brian Sloan'a danışması üzerine Sloan'ın talimatın yerine getirilmesini istemesiyle söz konusu eylem gerçekleştirildi.

Soruşturma sonucunda Chavez-DeRemer'in iş yerinde tacizi yasaklayan politikaları çiğnediği, kişisel ve resmi seyahatleri kurallara aykırı şekilde birleştirdiği, izinsiz olarak federal mülkte alkol tükettiği, devlet kaynaklarını kişisel işleri için kullandırdığı ve hediyeleri beyan etmediği belirlendi.

Soruşturma bulgularının kamuoyunda tartışılmasının ardından baskı altında kalan Chavez-DeRemer, olayların açığa çıkmasından yaklaşık üç ay sonra nisan ayında istifasını sunmuştu.