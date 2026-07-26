MasterChef Türkiye 2026'nın son bölümünde yaşanan ayrılık izleyicileri şaşırttı. Ana kadroya girmek için mücadele eden yarışmacılardan Esra, hazırladığı tabaktan memnun kalmayınca gözyaşlarına hakim olamadı. Yarışmayı bırakma kararı alan Esra'nın ardından Somer Sivrioğlu'nun yaptığı açıklama gündem oldu.

ESRA GÖZYAŞLARI İÇİNDE YARIŞMAYI BIRAKTI

MasterChef Türkiye'de 8. ana kadro yarışmacısının belirlendiği bölümde Esra'nın ekranda yer almaması sosyal medyada da dikkat çekti. Yarışmacının programa devam edip etmediği merak edilirken, ayrılık nedeni kısa sürede ortaya çıktı.

Yaptığı tabaktan memnun olmayan Esra, gözyaşlarını tutamayarak "Yarışmak istemiyorum ben" dedi. Yaşadığı hayal kırıklığının ardından yarışmadan ayrılma kararı aldı.

SOMER ŞEF'TEN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Esra'nın kendi isteğiyle yarışmadan ayrıldığını açıklayan jüri üyeleri, yaşanan gelişmeyi değerlendirdi.

Somer Sivrioğlu, yarışmacının kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Yukarı gelmemeyi tercih etmiş. Herkes buraya hayalleri için geliyor madem buranın zorluğuna, eleştirisine dayanamıyorsan o zaman MasterChef'te ne işiniz var? İsteyen gelir istemeyen gider."

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Esra'nın yarışmadan ayrılması ve Somer Sivrioğlu'nun açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Programın izleyicileri yaşanan gelişmeyle ilgili farklı yorumlar yaparken, bazı kullanıcılar Esra'ya destek verirken bazıları ise jüri üyelerinin eleştirilerinin yarışmanın doğasının bir parçası olduğunu savundu.