Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi gündemindeki gelişmeleri değerlendirmek için Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınına konuk oldu.



Şimşek, ABD Başkanı Donald Trump'ın birçok ülkeye koyduğu ve 90 gün ertelenen tarifelere ilişkin "Trump'ın diğer ülkelere koyduğu tarifeler, Türkiye tarifelerinin çok üzerinde. Dolayısıyla bizim ticaret açısından avantajımız var. Asya'daki üreticilerin bizim tarife avantajımızdan faydalanmak için üretimi Türkiye'ye kaydırma ihtimalleri yüksek. Bazı Asya ülkeleri imalat yatırımlarını bize kaydırabilirler bu alanda görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.



O SORUYA YANIT VERMEDEN DEVAM ETTİ



Bakan Şimşek, ekonomide yaşanan çalkantıları dış gelişmeler ile açıklarken, Bloomberg HT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu'nun sorduğu soru sosyal medyada gündem oldu.







Türkoğlu, 'Ekonomide normalleşme için sadece dış olayların mı sakinleşmesi gerekiyor? Yoksa İç tarafta da sakinleşme gerekiyor mu? Çünkü sakinleşecek gibi gözükmüyor' ifadelerini kullandı.



Şimşek, Türkoğlu'nun bu sorusuna herhangi bir yanıt vermezken, farklı konularda değerlendirmelerde bulunmaya devam etti.



NE OLMUŞTU?



18 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinin ardından 19 Mart'ta yapılan şafak operasyonları ile aralarında İBB Başkanı İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



Piyasalar, söz konusu operasyonlara çok sert tepki gösterirken, 19 Mart'tan bu yana Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dövizi kontrol etmek için 52,5 milyar doların üzerinde rezerv eritmek zorunda kaldı.



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 19 Mart sonrası ekonomi piyasalarında yaşanan tahribatın 143 milyar doları aştığını belirterek, şu detayları paylaşmıştı:



-Dolardaki artışın dış borca etkisi 1 trilyon TL

-Dolardaki ve faizdeki artışın Hazine'ye etkisi 1 trilyon TL

-TCMB tarihinde ilk defa %60 faizli likidite senedi çıkarmak zorunda kaldı

-Bu operasyon yapılmasaydı emeklilerin bayram ikramiyeleri 4 bin TL'ye değil 30 bin TL'ye çıkarılabilirdi

-Borsadaki şirketler 40 milyar dolar değer kaybetti

-TCMB 50 milyar dolardan fazla döviz sattı

