Galatasaray’ın yıldızı Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi’ni sallıyor! Stuttgart karşısında 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0’lık zaferin mimarı olan 21 yaşındaki Rus futbolcu, dünyayı büyüledi. Devler Ligi’ndeki dört maçında dört kez ağları sarsan Batrakov, bu sayıya 14 maçta ulaşan Messi’yi ve 30 maç bekleyen Ronaldo’yu geride bıraktı. Sarı-kırmızılı formayla turnuvada iki gol atan en genç oyuncu ünvanını da ele geçiren yıldız, bir maçın ilk 15 dakikasında duble yapan ilk Galatasaraylı olarak tarihe geçti.

REKORLARA AMBARGO!

Cimbom’un yeni pırlantası, üst üste üç Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında gol bulan ilk Galatasaray orta saha oyuncusu da o oldu. Osimhen’in 8, Jardel’in 6 golle zirvede bulunduğu yabancı golcüler listesinde 4 gole ulaşarak Sneijder ve Hagi’yi yakaladı. Stuttgart maçının en iyisi seçilen Batrakov, tribünlerde çalan Kalinka eşliğinde zaferini kutlarken Avrupa’ya şu mesajı verdi: Bu hikâye daha yeni başlıyor!