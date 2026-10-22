Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı Alman temsilcisi Stuttgart'ta sakatlık krizi yaşanıyor.
Stuttgart'ın 25 yaşındaki sağ beki Josha Vagnoman'ın sarı kırmızılı temsilcimiz ile oynayacağı maçta sakatlık nedeniyle yetişemeyeceği aktarıldı.
Sky DE'nin haberine göre Stuttgart forması giyen Josha Vagnoman, yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımından ayrı kalacak. Alman ekibinin 25 yaşındaki sağ bekinin 3 ila 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.
Vagnoman'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında da forma giyemeyeceği aktarıldı.