UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a 2-0 yenilen Stuttgart'ın teknik direktörü Sebastian Hoeness, Okan Buruk'un Ermedin Demirovic ve Bilal El Khannouss hakkındaki transfer açıklamalarına tepki gösterdi.

Alman gazetesi Bild'e konuşan Hoeness, iki oyuncusunun geleceği konusunda endişe taşımadığını belirterek, "Futbolda hiçbir şeyden korkmam, iki oyuncum için de bir endişe taşımıyorum. Stuttgart'ta ne kadar mutlu olduklarını her gün görüyor ve hissediyorum" dedi.

"BEN TAKİP ETTİĞİM FUTBOLCULAR HAKKINDA KAMUOYUNA AÇIKLAMA YAPMAM"

Buruk'la tanıştığını ve kendisinde sempatik bir izlenim bıraktığını söyleyen Hoeness, eleştirisini şu sözlerle dile getirdi:

"Okan Buruk ile tanıştım, bende oldukça sempatik bir izlenim bıraktı ancak bir teknik direktörün başka takımların sözleşmeli oyuncuları hakkında bu şekilde açıkça konuşmasını doğru bulmuyorum. Ben takip ettiğim veya kadroma katmayı düşündüğüm futbolcular hakkında kamuoyuna açıklama yapmam. Bence bu pek doğru bir yaklaşım değil."

BURUK İKİ OYUNCUYU İZLEDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, basın toplantısında Stuttgart'ın kadrosunu ve teknik heyetini överken iki oyuncuyu yeni transfer dönemi için takip ettiklerini açıklamıştı.

Buruk, "Stuttgart'ın çok iyi oyuncuları ve çok iyi bir antrenörü var. Yeni transfer dönemi için Demirovic ve El Khannouss'u izliyoruz" demişti.