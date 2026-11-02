Stuttgart'ın 29 yaşındaki sol beki Maximilian Mittelstadt, Galatasaray ile yarın oynayacakları Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde Rams Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuştu.

İstanbul'da Şampiyonlar Ligi maçına çıkmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Mittelstadt, geçen sezon Avrupa Ligi'nde oynadıkları Fenerbahçe karşılaşmasındaki atmosferi hatırlattı. O maçın çok ateşli geçtiğini söyleyen futbolcu, Galatasaray deplasmanında da benzer bir ortama hazırlıklı olduklarını anlattı.

Bu sezon formda olduklarını belirten Mittelstadt, tribünlerden gelecek ıslıkların kendilerini korkutmak yerine motive etmesini beklediğini söyledi. Son 2-3 sezonda uluslararası deneyimlerinin arttığını ve mental olarak güçlü olduklarını vurgulayarak, "Her şeye rağmen yarın buradan puanla ayrılmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"HATA YAPMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Berlin'de büyüdüğünü ve çok sayıda Türk arkadaşı olduğu için çocukluğundan beri Türk futbolunu tanıdığını anlatan Mittelstadt, Galatasaray'ı geçmişte pek çok kez izlediğini söyledi. Sarı-kırmızılıların geçen sezonki Şampiyonlar Ligi maçlarını da hatırladığını belirten Alman futbolcu, "Olağanüstü maçlar izledim. Yarın da cin gibi olmalıyız, ilk dakikadan itibaren gözümüzü açmalıyız. Hata yapma lüksümüz yok" diye konuştu.

Galatasaray'ın savunmasının da çok iyi olduğunu söyleyen Mittelstadt, özellikle hücum oyuncularına yönelik hazırlık yaptıklarını anlattı. Osimhen için, "Osimhen çok tehlikeli ve son yılların en iyi forvetlerinden biri olduğunu gösterdi" değerlendirmesinde bulundu.

Rakibin yalnızca Osimhen'den ibaret olmadığını, uluslararası düzeyde çok sayıda yıldızı bulunduğunu vurgulayan Mittelstadt, 90 dakika boyunca Galatasaray'ın her hücumunu savuşturmanın kolay olmayacağını söyledi. Takım halinde savunma yapmak zorunda olduklarını belirten futbolcu, kendilerinin de hücum edeceğini ve üst düzey oyuncularıyla karşılık verebileceklerini ifade etti.

"GALATASARAY'IN CANINI YAKABİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Maçın favorisine ilişkin soruyu da yanıtlayan Mittelstadt, İstanbul'da Galatasaray'a karşı Şampiyonlar Ligi maçı oynamanın zorluğuna dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların son yıllardaki performansı karşısında kendilerini favori ilan etmenin büyük bir iddia olabileceğini belirterek şunları söyledi:

"Biz de Galatasaray'ın canını yakabileceğimizi düşünüyoruz. Güçlü bir takımız. Atletico Madrid maçında Galatasaray gibi üst düzey takımlara karşı kazanabileceğimizi gösterdik. Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir akış yakaladık. Bunu yarın da devam ettirmek istiyoruz."

Böyle bir taraftar önünde oynamanın futbolcuların çocukluk hayali olduğunu dile getiren Mittelstadt, geçen sezonki Fenerbahçe maçından neyle karşılaşacaklarını bildiklerini söyledi. Alman oyuncu, "Yarınki maça yüzde 100'ümüzle çıkmamız gerek" sözleriyle hazırlıklarının önemini vurguladı.