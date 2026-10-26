Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Plajı açıklarında su alarak batma tehlikesi geçiren teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Önceki gün saat 20.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başlayan teknedekiler yardım istedi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-103 bölgeye sevk edildi.
Teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik botuna alınarak Babakale Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirildi. Kurtarılanların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Teknenin, sahibi tarafından bulunduğu yerden çıkarılacağı bildirildi.