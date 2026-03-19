Meksika'nın Yucatán Yarımadası kıyısında su altı mağara sistemlerinden birinde ortaya çıkarılan keşif ses getirdi. En az 8 bin yıllık olduğu değerlendirilen insan kalıntılarının ortaya çıkarıldığı keşif akıllara 'su altı insanları' efsanesini getirdi. Elde edilen bulgular bölgede cenote olarak adlandırılan çöküntü mağaraların tarihi önemini bir kez daha ortaya koydu.

CENAZE RİTÜELİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜLÜYOR

Meksika'da gerçekleştirilen vbir arkeoloji çalışması sırasında Tulum ve Playa Del Carmen arasında kalan kıyı hattında insan kalıntıları keşfedildi. Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Octavio Del Rio'ya profesyonel mağara dalgıcı Peter Broger eşlik etti. Araştırmacılar mağara içerisinde 200 metre kadar mesafe kat ettikten sonra yüzeyden 8 metre derinlikte tortularla örtülü iskelet parçalarına rastladı.

İlk bulgular bedenin bu tortu yığını üzerine bilinçli olarak bırakıldığı yönünde oldu. Bu durum da bulunan iskelet parçalarının bir cenaze ritüeli için oraya getirilmiş olduğunu gösteriyor. Kalıntıların mağaraya özellikle mi getirildiği yoksa orada mı öldüğü kesin olarak bilinmiyor. Ekibin net bir açıklama yapabilmesi için tarihlendirme fotoğraf incelemesi ve ek örneklerin toplanması gerektiği belirtiliyor.

EN AZ 8 BİN YIL ÖNCE YERLEŞTİRİLMİŞ

Araştırmacılar kalıntıların en az 8 bin yıllık olduğunu düşünüyor. Bunun nedeni ise söz konusu mağaraların yaklaşık olarak 8 bin yıl öncesine kadar kuru kara parçası halinde kalması. Daha sonra Son Buzul Çağı'nın bitmesiyle eriyen buzlar su seviyelerini yükseltti ve mağaralar bu şekilde su obruğu sistemlerini oluşturdu.

Bu sebeple uzmanlar iskeletin aha yakın bir tarihte mağaraya taşınmış olmasının mümkün görünmediğini belirtiyor. Kalıntıların mağaranın derin kısımlarında ortaya çıkarılması da bu düşünceyi destekler nitelikte.

BULUNTULAR 13 BİN YILA DAYANIYOR

Yucatán'da ortaya çıkarılan kalıntılar daha önce de gündeme gelmişti. Bölgedeki en eski buluntu 13 bin yıllık olarak tarihlendi. Bu da bölgenin Amerika Kıtası'ndaki en erken insan varlığı için önemli bir bölge olduğuna işaret ediyor. Araştırmacılar kalıntıların bölgede bulunana 11. iskelet olduğunu aktarıyor. Bu kalıntılardan bazılarında ateş izlerine de rastlanmış olması mağaraların zamanında cenaze ritüelleri için kullanıldığı iddialarını güçlendiriyor.

Denizin altında insan kalıntıları çıkması ile birlikte akıllara su altı insanları efsanesi ve kayıp şehir Atlantis gibi mitler gelse de bölgenin sonradan sular altında kalması şimdilik böylesi tarh değiştirecek cinsten bir keşfin gerçekleşmediğini ortaya koyuyor.