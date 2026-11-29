Pasifik Okyanusu'ndaki bir su altı volkanik patlaması, Japonya'nın Ioto Adası açıklarında yaklaşık 50 hektarlık (yaklaşık 50 futbol sahası büyüklüğünde) yeni bir kara parçası oluşturdu. Japon Sahil Güvenliği ve NASA uyduları tarafından doğrulanan bu gelişmeyle, volkanik malzemenin birikmesi sonucu adanın yüzey alanı yaklaşık yüzde 1,7 oranında genişledi.

DEPREM SENSÖRLERİ HAREKETLİLİĞİ KAYDETTİ

Bölgedeki volkanik aktivitenin ilk belirtileri Ekim 2026'nın sonlarında kaydedildi. 27 Ekim'de sismik sensörler deniz tabanının altında keskin bir hareketlilik artışı tespit etti. Sonraki günlerde uydu cihazları; volkanik dumanları, deniz yüzeyindeki renk değişimlerini ve yüzen maddeleri kaydetmeye başladı. Landsat 9 uydusunun 11 Kasım'da çektiği görüntüler, Ioto’nun güneydoğu kıyısında üçgen şeklinde yeni bir oluşumun ortaya çıktığını belgeledi.

PATLAMALAR KIYIDAN 700 METRE AÇIKTA MEYDANA GELDİ

Japon Sahil Güvenliği, 16 Kasım’da yaptığı incelemelerde, volkanik malzemenin mevcut sahile bağlı bir kara parçası oluşturduğunu doğruladı. Kıyıdan yaklaşık 700 metre açıkta meydana gelen patlamalarla fırlayan kaya ve kül parçalarının üst üste birikerek deniz seviyesinin üzerine çıktığı bildirildi. Yeni oluşan bu şerit, 19 Şubat 1945'teki Iwo Jima Muharebesi sırasında ABD birliklerinin karaya çıktığı tarihi plajın yakınında bulunuyor.

YENİ TOPRAK PARÇASI KALICI OLACAK MI?

Yanardağ patlaması kıyı şeridini genişletmiş olsa da, yetkililer resmi haritalarda henüz bir güncelleme yapmadı. Arazinin büyük bir bölümü, dalgalar tarafından hızla aşındırılabilen gevşek volkanik malzemeden (kül ve ufalanabilir kaya) oluşuyor. Bölgede 2023 yılında yaşanan benzer bir patlamada oluşan yeni yüzey, birkaç hafta içinde dalgalarla yok olmuştu.

BİLİM İNSANLARI TAKİBİ SÜRDÜRÜYOR

Bilim insanları, yeni kara parçasının geleceğini uydu görüntüleri ve ölçümlerle izlemeye devam ediyor. Alanda katılaşmış lav (bazalt) bulunması durumunda arazinin erozyona karşı direnç kazanabileceği belirtilirken, mevcut gevşek yapının kalıcı bir kara parçası oluşturup oluşturamayacağı henüz kesinleşmedi.