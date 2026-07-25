Dusan Vlahovic’in ibresi siyah-beyazlı ekibe dönüyor. Sırp yıldız için en cazip öneri Kartal’dan geldi. Diğer kulüplerin sunduğu rakamlar Beşiktaş’ın yanına bile yaklaşamadı. Bu tablo, Vlahovic’in Beşiktaş’a daha sıcak bakmasını sağlıyor. 8 milyon Euro talep eden oyuncu, diğer ülkelerdeki vergi sistemi nedeniyle neredeyse Kartal’ın önerisinin 3’te 1’ini alabiliyor.

Başkan Serdal Adalı, transferi riske atmamak adına oyuncu tarafına herhangi bir baskı uygulamıyor. Süreci sakin şekilde yöneten siyah-beyazlılar, 26 yaşındaki forvetin kararını olgunlaştırmasını bekliyor. Doğru zamanda yeni bir görüşme yaparak transferi bitirecek hamleyi planlayan yönetim, şartların her geçen gün kendi lehine geliştiğine inanıyor.