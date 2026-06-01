Seyahat etmeyi bir tutku haline getiren birçok gezgin için yemek, bir destinasyonu "en iyisi" yapan en temel unsurdur. nationalgeographic'in küresel yazar ve editörlerin iştahlarını takip ederek hazırladığı bu özel seçki, sıradan bir harita işaretlemesinin çok ötesinde; gizli tarihleri, parlayan mutfak yıldızlarını ve sizi kendine hayran bırakacak şaşırtıcı tatları açığa çıkarıyor.
1. Girit, Yunanistan
Girit'in yakın zamanda kazandığı Avrupa Gastronomi Bölgesi unvanı, Akdeniz Diyeti’nin ana taslağı kabul edilen bu en büyük Yunan adasını keşfetmek için yepyeni bir sebep sunuyor.
Girit'te yemek hiçbir zaman sadece doymakla ilgili olmadı. M.Ö. 1900 yılına tarihlenen Knossos Sarayı’ndaki şarap bardakları ve yiyecek kalıntıları, Minosluların tarımsal ürünleri burada depolayıp kutladığını gösteriyor. Yaklaşık 40 milyon zeytin ağacının kök saldığı bu devasa adada sağlık ve lezzet el ele yürür.
1950'ler ve 60'larda araştırmacılar, Giritlilerin kalp ve kronik hastalık oranlarının çok düşük olduğunu; bunun sırrının ise sızma zeytinyağı, mevsimsel meyve-sebzeler, baklagiller ve tam tahıllara dayanan, et ve sütün sınırlı tüketildiği beslenme modeli olduğunu buldular.
2. Kelowna, Britanya Kolombiyası, Kanada
Kelowna, Kanada'nın ilk UNESCO Gastronomi Yaratıcı Şehri seçildi. Bu unvan, yüzyıllar boyunca Birinci Ulusların (Yerlilerin) arazi koruma bilinci ve göçmen tarihiyle büyüyen bu şarap bölgesini taçlandırıyor.
Okanagan Gölü kıyısında, buzullarla oyulmuş basamaklı banklarla çevrili Kelowna’da ilk üzüm bağlarını ve elma fidanlarını 1800’lerin ortalarında Fransız Katolik misyoner Peder Charles Pandosy dikmişti. Bugün Syilx Okanagan halkının geleneksel topraklarında 800'den fazla çiftlik ve 40 şaraphane bulunuyor.
Bölgeyi keşfetmenin en iyi yolu, restoranlar ve meyve tezgahlarının yanından geçen 3 millik Boucherie bisiklet rotasıdır.
3. Oʻahu, Kauaʻi ve Maui, Hawaii
Hawaii mahallelerinin vazgeçilmezi olan geleneksel, aile işletmesi saimin (erişte) dükkanları hızla yok oluyor. Honolulu’daki ikonik Palace Saimin’in 80. yıldönümü, bu çok kültürlü tarihi yemeği onurlandırmak için harika bir fırsat.
Hafif tuzlu, sıcak bir erişte çorbası olan saimin, Hawaii’de herkesin favori bir adresi olduğu bir klasiktir. Bu yemek, Japon ve Çinli plantasyon işçilerinin eldeki az malzemeleri birleştirmesiyle doğmuş bir soyağacı (moʻokūʻauhau) hikayesidir.
Gerçek bir kase saimin; çiğnenebilir kıvırcık yumurtalı erişte, şeffaf dashi (balık) suyu, kırmızı char siu (barbekü domuz eti), pembe şeritli kamaboko (Japon balık keki), yeşil soğan ve bazen Spam dilimleriyle hazırlanır; masada Çin hardalı ve soya sosuyla tatlandırılır. Oʻahu’daki Palace Saimin’de yerel halk bu kaseyi sulu domuz mantıları ve teriyaki sığır şişleriyle eşleştirir.
4. Buôn Ma Thuột, Orta Yaylalar, Vietnam
İklim krizleri dünyadaki arabica çekirdeği üretimini zorlarken, Vietnam'ın robusta dostu Orta Yaylaları ve hızla büyüyen nitelikli kahve kültürü, Hanoi ve Ho Chi Minh'e kalabalık olmayan harika bir alternatif sunuyor.
Vietnam’da kahve, Fransız sömürge geçmişinden sıyrılarak bambaşka bir kimliğe bürünmüştür. Yerel halk küçük taburelerde oturup, geleneksel phin filtresinden bardağa yavaşça damlayan güçlü kahvenin yoğunlaştırılmış sütle, tuzla veya yumurtayla çırpılarak (tiramisu benzeri) hazırlanışını izler.
Brezilya’dan sonra dünyanın en büyük ikinci kahve üreticisi olan Vietnam’ın kahve kalbi, Đắk Lắk eyaletinin başkenti Buôn Ma Thuột’tur. Şehirde her 100 metrede bir kafe bulunur çünkü burası dünya robusta üretiminin merkezidir. Yemek kitabı yazarı Helen Le, buranın robusta çekirdeklerinin güçlü gövdesi, kehribar rengi, yüksek kafeini, düşük asiditesi ve yoğun çikolatamsı aromasıyla dünyanın en iyisi olduğunu belirtir. 20.000 metrekarelik Trung Nguyen Kahve Köyü’nde premium harmanlar tadılabilir. Şehir dışındaki göl kenarı mekan Aerococo Specialty Coffee Farm ise daldan bardağa uygulamalı robusta yapım turları sunar. Dünya Kahve Müzesi ise yerel Ede halkının uzun ev mimarisini yansıtan binaları ve 3D etkileşimli kahve haritalarıyla büyüleyicidir.
5. Çekya
Michelin rehberinin Prag dışındaki bölgeleri de kapsayacak şekilde genişlemesi, Çekya'nın onlarca yıllık ulusal mutfak canlanmasını tescilledi.
Çekya, Orta Avrupa mutfaklarının kesişim noktasıdır. 1948 sonrası Komünist yönetim çiftliklere el koyup mutfağı standart bir devlet tarif kitabına sıkıştırsa da, 1989 Kadife Devrimi ile yeni nesil şefler kök sebzeleri, av etlerini ve mantıları yeniden keşfetti.
Yükselen şef Jan Knedla’nın Prag yakınlarındaki Papilio restoranı, iki Michelin yıldızıyla Çekya’da bir ilktir ve siyah trüflü geyik eti gibi lezzetlerini yaşatır.
6. Lucknow, Hindistan
Lucknow, 2025 sonlarında Hindistan'ın ikinci UNESCO Yaratıcı Gastronomi Şehri seçildi ve Delhi’ye kıyasla çok daha sakin, otantik bir mutfak alternatifi sunuyor.
Uttar Pradesh’in başkenti Lucknow, 17. ve 18. yüzyıllarda İran’dan gelen İslami hükümdarların (Nevablar) merkeziydi ve burada kakule, gül suyu ve safran kokulu saray mutfağı (Awadhi mutfağı) doğdu.
Bu mutfağın temeli, etin kendi suyunda ağır tencerelerde mühürlenerek kısık ateşte piştiği dum pukht tekniğidir. Ağızda eriyen tavada kızartılmış ince kıyma kuzu köftesi galouti kebap, ünlü pirinç yemeği Awadhi biryani ve kakuleli, zencefilli sığır güveci nahari bu teknikle yapılır. Safran kokulu tatlı ekmek sheermal de Pers etkisini taşır. Bu lezzetleri tatmak için en iyi yer, kebapçıların dar sokaklara sıralandığı tarihi Chowk pazarıdır.
7. Kuzey Kolombiya
Karayip kıyılarındaki devasa yemek festivalleri ve öncü şeflerin yeni dalgası, bu bölgeyi Latin Amerika'nın en sıcak gastronomi destinasyonuna dönüştürüyor.
Magdalena Nehri’nin Barranquilla’dan geçtiği, cumbia ritimlerinin Cartagena’nın tarihi surlarını doldurduğu Kolombiya’nın Karayip kıyıları, mutfakta da kendi ritmini yaratıyor.
8. Manzaralı Tren Hatlarında Gastronomi Yolculukları
Raylı sistemlerin yükselen popülaritesi, lüks tren hatlarını dünyaca ünlü şeflerin imza menüleriyle birleştirerek gastronomide yeni bir altın çağ başlattı.
La Dolce Vita Orient Express Sicilya kıyılarında ilerlerken, pencerelerden süzülen güneş ışığı 1960'lar tarzı yemek vagonundaki tabakları aydınlatır. Tren, adeta coğrafyanın lezzet haritasını tabağa taşır.
9. Güney Tazmanya, Avustralya
Tazmanya'nın Aborjin (Palawa) gıda geleneklerini korumak için başlattığı ulusal Gıda Dayanıklılığı Stratejisi, gezginlere sömürgeciliğin bozduğu binlerce yıllık yerli tatları yeniden keşfetme fırsatı sunuyor.
Güney Tazmanya’nın soğuk deniz ekosisteminde yerli yiyecekler gizlidir: iç kesimlerde kahve kokulu kayak tohumları, orman kenarlarında kemancı başı eğrelti otları, kıyılarda ise yerel adı kuzu balığı olan abalone (deniz kulağı) ve yerli Angasi istiridyeleri.
10. Singapur
Singapur, köklü ama az bilinen hibrit Peranakan (Baba-Nyonya) kültürünü yeni müze sergileri ve edebiyat festivalleriyle ön plana çıkarıyor; bu zengin mutfağı tanımak için en doğru zaman.
300 mil kareden küçük olan Singapur; 38 Michelin yıldızlı restoranı, binlerce UNESCO korumalı sokak lezzeti (hawker) standı ve Dünyanın En İyi 50 Barı listesindeki mekanlarıyla bir devdir. Ancak mutfağın en gizli mücevheri, 15. yüzyılda Çin ve Hindistan’dan gelen göçmenlerin Malay kadınlarla evlenmesiyle doğan Peranakan (yerel dilde Baba-Nyonya) kültürüdür.
Bu mutfak, Çin malzemeleriyle Malay-Endonezya baharatlarını harmanlar ve hazırlanması günler süren yemekler içerir.
11. Somerset, İngiltere, Birleşik Krallık
İngiliz elma şarabı (cider) ve ünlü Cheddar peynirinin anavatanı olan bu yemyeşil tarım bölgesi, Devon ve Cornwall’a giren kalabalıklardan kaçıp sakin otel ve restoran açılışlarını keşfetmek için harika bir alternatif sunuyor.
Somerset'te elma şarabı ulusal bir takıntıdır. Bölge 450'den fazla elma türüne ev sahipliği yapar.
12. Sonora, Meksika
Tekila ve mezcal’e olan küresel talep yüzünden Meksika hükümeti, Sonora dağlarında üretilen ama az bilinen yerli agave içkisi bacanora’nın üretim sınırlarını genişletmeyi tartışıyor. Tur operatörleri, bu dumuza dumanlı içkiyi geleneksel aile vinatalarında (damıtımevlerinde) tatmanız için yeni rotalar kuruyor.
Doğu Sonora'nın Sierra Madre Occidental dağlarının kuytu köşelerinde, bir zamanlar yasak olan bu agave ruhu yeniden doğuyor. İçkinin kökleri Yerli Ópata halkına kadar uzanır; onlar kavrulmuş agave kalplerinden yapılan bu melası törenlerde yudumlardı. 1915'te Vali Plutarco Elías Calles, bu içkiyi ahlaki çöküşe yol açtığı gerekçesiyle yasaklayınca Sonoralı aileler 80 yıl boyunca bacanora’yı dağlardaki çalılıklara, 50 galonluk varillere gömerek kaçak ürettiler. Bacanora kaçakçılığı bölgede sessiz bir siyasi isyan ve kültürel koruma eylemi haline geldi.
Bugün bacanora yeniden yasal ve tekilanın daha sert, daha dumanlı kuzeni olarak biliniyor. Tek bir agave türünden, hiçbir katkı maddesi olmadan yapıldığı için yumuşak bir içime, şekerlenmiş agave notalarına ve kurak çöl dağlarının toprak mineralitesine sahip. Üretim hala tamamen zanaatkardır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların düzenlediği Ruta del Bacanora (Bacanora Rotası) turları; gezginleri Arivechi, Sahuaripa, Bacanora ve Ures kasabalarındaki küçük ölçekli sürdürülebilir üreticilerle buluşturuyor. Bacanora kasabasındaki Museo Estatal del Bacanora, yasak dönemine ait bakır imbikleri ve kaçak şişeleri sergiliyor.
13. Bozcaada, Türkiye
Türkiye'nin huzurlu Ege adası; sakin plajlarını, geleneksel bağ yemeklerini ve binlerce yıllık köklü şarapçılık tarihini, her yıl düzenlenen ünlü caz festivalinin melodileriyle birleştiriyor.
Türkiye'nin batı ucunda, anakaradan sadece 30 dakikalık feribot yolculuğu mesafesindeki Bozcaada yerli halkın yaz aylarındaki en büyük sığınaklarından biridir. Homeros’un İlyada destanında Tenedos adıyla geçen adanın mutfağı, Türk ve Rum kültürlerinin yan yana oturduğu muazzam bir Ege sentezidir. .
Adanın asıl büyüleyici deneyimi, deniz ve toprak nimetlerinin birleşimidir: Bağlardan toplanan taze üzüm yapraklarına sarılarak kömür ateşinde ızgara yapılan sardalyalar, zengin Türk kahvaltılarının başrolündeki ev yapımı domates ve badem reçelleri... Taş döşeli sokaklardaki masalar akşamüstü mezelerle donatılır.
M.Ö. 5. yüzyıldan beri ihraç edilen adanın şarapları ise Karalahna (tanenli, gövdeli kırmızılar) ve Çavuş (meyvemsi, yumuşak beyazlar) gibi yerli üzümlerden basılır. En popüler ritüel, adanın batı ucundaki rüzgar güllerine gidip, yerel şaraplar eşliğinde güneşin Ege Denizi’ne batışını izlemektir. Yaz sonu, bağ bozumu döneminde ada canlanır ve eylül başındaki Bozcaada Caz Festivali ile müzik, gastronomi ve miksoloji seansları tüm adayı kaplar.
14. Minneapolis, Minnesota, ABD
Minneapolis mutfak haritası bir zamanlar sadece İskandinav göçmen kültürüyle anılırdı. Bugün ise şehir; Somali’nin baharat limanlarını, Laos’un pirinç teraslarını ve Meksika’nın yerli mısır tarlalarını bünyesine katarak Amerikan Orta Batısı'nın en dinamik ve canlı yemek sahnesine dönüştü.
Minneapolis’te misafirler, binlerce yıllık Dakota ve Anishinaabe (Kızılderili) gıda geleneklerine büyük saygı duyuyor. Bu kültürün merkezinde, Minnesota sularında 2.000 yıldır hasat edilen yerli yabani pirinç manoomin yer alıyor. Mississippi nehir kıyısındaki tarihi Mill District'te yer alan, şef Sean Sherman’ın (Oglala Lakota yerlisi) ödüllü restoranı Owamni (yeni adıyla Indígena), manoomin’i bizon etiyle tavada harmanlayarak ya da akçaağaç şurubu ve chokecherry (yabani kiraz) ile tatlı bir lapa olarak sunuyor.
15. Cape Town, Güney Afrika
Yıllardır Cape Town’un en prestijli restoranları lüks Avrupa mutfaklarından ilham alıyordu. Ancak şehir, şimdilerde büyük bir kültürel dönüşümle yerel mahallelerdeki gerçek Güney Afrika "soul food" (ruh yemeği) köklerine gururla geri dönüyor.
Cape Town her zaman elit bir gastronomi şehriydi; fakat şefler artık ilhamı taksi duraklarında, sokak tezgahlarında ve eski aile masalarında arıyor.
Xhosa dilinde "yol koşucu tavuğu" anlamına gelen, serbest dolaşan tavukların saatlerce kısık ateşte mısır lapası (pap) veya kurutulmuş mısır taneleri (samp) ile pişirildiği umleqwa güveci bir diğer başyapıttır. Rengarenk evleriyle ünlü Bo-Kaap mahallesinde, 17. yüzyıl Müslüman işçilerinin mirası olan körili kıymalı ve yumurtalı bobotie yemeği popülerdir.
