1. Girit, Yunanistan

Girit'in yakın zamanda kazandığı Avrupa Gastronomi Bölgesi unvanı, Akdeniz Diyeti’nin ana taslağı kabul edilen bu en büyük Yunan adasını keşfetmek için yepyeni bir sebep sunuyor.

Girit'te yemek hiçbir zaman sadece doymakla ilgili olmadı. M.Ö. 1900 yılına tarihlenen Knossos Sarayı’ndaki şarap bardakları ve yiyecek kalıntıları, Minosluların tarımsal ürünleri burada depolayıp kutladığını gösteriyor. Yaklaşık 40 milyon zeytin ağacının kök saldığı bu devasa adada sağlık ve lezzet el ele yürür.

1950'ler ve 60'larda araştırmacılar, Giritlilerin kalp ve kronik hastalık oranlarının çok düşük olduğunu; bunun sırrının ise sızma zeytinyağı, mevsimsel meyve-sebzeler, baklagiller ve tam tahıllara dayanan, et ve sütün sınırlı tüketildiği beslenme modeli olduğunu buldular.