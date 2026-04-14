Astrologlara göre 2026 Mayıs ayı, derin bir değişim evresinin kapısını aralıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulma ve beklenmedik fırsatları kucaklama temalı bu enerji dalgası; 4 burç için uzun vadeli istikrarın anahtarını sunuyor.

Boğa (20-28 Mayıs): Kariyer ve Finansal İstikrar

Boğa burçları için mayıs ayının son haftası, maddi ve mesleki bir dönüm noktasını temsil ediyor. 20-28 Mayıs tarihleri arasında, kariyer veya finansal geleceği kalıcı olarak etkileyecek bir fırsat kapıyı çalabilir.

Eski işleyiş kalıplarının yerini alan bu yeni yol, Boğa bireyleri için daha net bir özgüven ve sarsılmaz bir temel vaat ediyor.

Akrep (23-30 Mayıs): Duygusal Şeffaflık ve İlişkiler

Akrepler için mayıs sonu, bir "içsel yeniden yapılanma" süreci anlamına geliyor. 23-30 Mayıs tarihleri arasında ikili ilişkiler mercek altına alınıyor. Mevcut bağların derinleşmesi veya miadını doldurmuş ilişkilerin özgür bırakılması bu dönemin ana teması.

Bu netleşme süreci, Akreplerin kendileri için neyin "iyi" olduğunu anlamalarını sağlayarak daha otantik bağlantıların yolunu açacak.

Mayıs ayı sıradan bir bahar geçişi değil; Boğa, Akrep ve Kova için hayatın rotasını belirleyen bir 'karar odası' olacak.

Kova (18-27 Mayıs): Yaşam Alanı ve Kariyer Devrimi

Kova burçları, yaşam planlarında alışılmadık ama cesur bir çalkantı dönemi yaşıyor. 18-27 Mayıs tarihleri arasında ev, yerleşim veya kariyer koşullarında köklü bir değişim yaşanabilir.

Bu adım ilk başta sıra dışı görünse de, Kovaların üzerindeki sınırlamaları kaldırarak daha istikrarlı bir yaşam yapısı kurmalarına olanak tanıyacak.

Astrologlar, mayıs ayındaki bu değişimlerin sadece anlık şanslar olmadığını, bireylerin kendi temellerini güçlendirmek için ihtiyaç duydukları "itici güç" olduğunu vurguluyor. Özellikle belirtilen tarih aralıklarında alınacak risklerin, 2026'nın geri kalanında daha sağlam bir hayat yapısı oluşturması bekleniyor.