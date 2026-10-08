İngiltere’nin Hampshire bölgesine bağlı Lymington kentinde yaşayan 65 yaşındaki üretici Ian Paton, yetiştirdiği dev kabakla dünya rekorunu yeniledi.

İkiz kardeşi Stuart ile yürüttüğü ortak çalışmayı sonlandırarak ilk kez tek başına üretim yapan Paton, "Baghera" adını verdiği kabağı yetiştirmek için günde yaklaşık 6 saat mesai harcadı.

SU AYGIRI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Yapılan resmi ölçümlerde çevresi 6 metre, ağırlığı ise 1.295,8 kilogram olarak belirlenen dev kabak; ortalama bir dişi hipopotamın ağırlığına ulaşarak alanındaki en büyük ürün oldu. Rekor, Guinness Dünya Rekorları hakemi Sebastian Suski tarafından yerinde incelenerek tescillendi.

Elde ettiği sonuçtan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Paton’ın dev kabağı, Southampton yakınlarındaki Sunnyfields Çiftliği’nde sergilenmeye başlandı. Ürünün, sergi sürecinin ardından büyükbaş hayvan yemi olarak değerlendirileceği bildirildi.