Türkiye'nin en verimli tarım bölgelerinden biri olan Çukurova'da ayçiçeği üretimi her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere sunduğu desteklerin etkisiyle Adana'da 2020 yılında yaklaşık 600 bin dekar olan ayçiçeği ekim alanı, son yıllarda yüzde 23,33 artış göstererek 740 bin dekara ulaştı.

Su tüketiminin birçok tarım ürününe kıyasla daha düşük olması, ayçiçeğini üreticiler açısından cazip hale getiriyor. Özellikle kuraklık riskinin arttığı son yıllarda çiftçiler, daha az su isteyen ürünlere yönelirken ayçiçeği de tercih edilen ürünler arasında öne çıkıyor. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, üretimin artırılması için desteklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

EKİM ALANLARININ GENİŞLETİLMESİ ÇAĞRISI

İncefikir, "Önümüzdeki dönemde tarımın en büyük sorunlarından birinin kuraklık olacağı öngörülüyor. Ayçiçeği ise su ihtiyacı düşük bir ürün olması nedeniyle bu süreçte öne çıkıyor. Sulamanın yanı sıra mevsiminde alınan yağışlarla da gelişimini sürdürebilen ayçiçeğinde, yağışların yeterli olması dönüm başına verimi artırıyor.

Küresel ısınmayla birlikte su kaynaklarının giderek daha kritik hale geldiği düşünüldüğünde, ayçiçeği alternatif ve sürdürülebilir bir ürün olarak dikkat çekiyor. Sulama imkanı bulunan alanlarda yüksek verim alınırken, suyun yetersiz olduğu bölgelerde ise yalnızca yağışlarla üretimin sürdürülebilmesi önemli bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle ayçiçeği ekim alanlarının daha da genişletilmesi gerekiyor" diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM VURGUSU

Ayçiçeğinin yalnızca tarımsal üretimde değil, sanayi açısından da stratejik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken İncefikir, ekim alanlarının genişlemesinin Türkiye'nin bitkisel yağ üretiminde dışa bağımlılığını azaltacağını belirtti.

ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK

Cahit İncefikir, "Bitkisel yağ üretimi açısından stratejik öneme sahip olan ayçiçeği, ekim alanları genişledikçe ülkemizin bitkisel yağda dışa bağımlılığının azaltılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Hasat döneminde üreticinin korunması ve yerli üretimin desteklenmesi amacıyla ithalata yönelik düzenlemelerin doğru zamanda uygulanması büyük önem taşıyor. Böylece üreticinin mağduriyetinin önüne geçilirken, bitkisel yağda dışa bağımlılığın azaltılmasına da katkı sağlanacaktır. Ayçiçeği, kullanım alanı oldukça geniş olan stratejik bir üründür. Başta bitkisel ve gıda sanayisinde yağ üretiminde kullanılan ayçiçeği, hayvan yeminde de önemli bir ham madde olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra çerezlik olarak üretilen ayçiçeği çekirdeği de aileler tarafından tüketilerek sofralarda yerini alıyor" ifadelerini kullandı.