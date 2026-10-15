Antalya’da etkili olan şiddetli yağış, 5 yıldızlı bir otelin giriş bölümünde su baskınına yol açtı. Çalışanlar biriken suyu tahliye etmek için yoğun çaba harcarken, bir piyanistin sergilediği performans yaşananlara farklı bir boyut kattı. TİTANİC MÜZİĞİYLE BAŞLAYAN RESİTAL Piyanonun başına geçen piyanist, Titanic filminin müziğiyle başlayan kısa bir resital gerçekleştirdi. Piyanistin su baskını sırasında sergilediği bu performans, filmde hafızalara kazınan sahneyi akıllara getirdi. BİR YANDA MÜZİK DİĞER YANDA TEMİZLİK Oteldeki temizlik çalışmalarıyla müziğin bir araya geldiği anlar, dikkat çeken görüntüler oluşturdu. ORKESTRA MÜZİĞE DEVAM EDİYORDU Titanic filminde gemi batarken 8 kişilik orkestra müzik çalmaya devam ediyordu.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.