Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından kent genelinde etkisini artıran yağış, birçok noktada hayatı olumsuz etkiledi. Ev ve iş yerlerini su basarken yollar göle döndü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sular altında kalan araçlar nedeniyle bazı bölgelerde zor anlar yaşanırken, mahsur kalan vatandaşların yardımına ekipler yetişti.

PARK HALİNDEKİ ARAÇLARI KAPLADI

Sağanağın etkili olduğu Ayazağa’da da çok sayıda ev ve iş yeri su baskınından etkilendi. Caddelerde biriken sular park halindeki araçları da kapladı.

SIRTINDA TAŞIDI

Bölgedeki Ayazağa Spor Okulu’nda antrenman yapan öğrenciler ise binayı su basması üzerine mahsur kaldı. Öğretmenler, öğrencileri güvenli alana ulaştırmak için harekete geçti. Bazı öğrencilerin öğretmenleri tarafından sırtlarında taşınarak tahliye edildiği anlar, çevrede bulunan kişilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.