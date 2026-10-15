İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak, Fatih’in Tahtakale semtinde esnafa zor anlar yaşattı. İş yerlerine yağmur suyu girmesini engellemeye çalışan esnaf, akıntıya kapılmaktan son anda kurtuldu.
Dükkanlarının önünde biriken suları uzaklaştırmak isteyen esnaf, kendi imkanlarıyla girişlerde önlem almaya çalıştı. Yağışın şiddetlenmesiyle biriken sular, bu çabayı güçleştirdi.
Esnafın suyun içeri girmesini önlemeye uğraştığı sırada akıntıya kapılmaktan kurtulduğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.