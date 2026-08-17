Bodrum'da Torba-Gölköy yolu Demirbükü mevkiinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple ana su isale hattı patladı. Patlamanın şiddetiyle metrelerce yüksekliğe ulaşan tazyikli su, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tonlarca suyun yola akmasıyla birlikte asfalt ve taş parçaları çevreye savruldu. Bu durum, yolun bir bölümünde büyük bir çökmenin oluşmasına neden oldu. Patlama etkisiyle bir otomobilin arka camında da hasar meydana geldi.

Çökme nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri, çökmenin yaşandığı güzergahta güvenlik önlemleri aldı.

Ekipler, hattaki su akışını keserek bölgede onarım çalışmalarına başladı. Trafik akışı ise ekiplerin kontrolünde sürdürüldü.