Doğada serbest halde bulunan ya da musluktan akan su, doğru koşullarda saklandığında uzun süre bozulmadan kalabilen bir maddedir. Hatta suyun kendisi kimyasal yapısı gereği çürümez, küflenmez veya geleneksel anlamda “bozulmaz”. Bu yüzden milyonlarca yıl önceki su döngüsünde yer alan suyun bugün de aynı döngü içinde var olması mümkündür. Yani suyun kendisinden kaynaklı bir son kullanma tarihi yoktur.

ASLINDA TARİH SUYU İŞARET ETMİYOR

Pet şişelerde görülen “Son Tüketim Tarihi” çoğu zaman yanlış anlaşılır. Bu tarih, suyun bozulacağı anlamına değil, ambalajın yani plastiğin zamanla dayanıklılığını kaybetmeye başlayacağı döneme işaret eder. Polietilen Tereftalat (PET) şişeler uzun süreli kullanım için tasarlanmaz.

Zamanla özellikle ısı, ışık ve çevresel koşulların etkisiyle plastik yapıda çözülmeler meydana gelebilir ve bu durum suyun kalitesini dolaylı olarak etkileyebilir.

ISI VE GÜNEŞ ETKİSİ SÜRECİ HIZLANDIRIR

Özellikle yüksek sıcaklık ve doğrudan güneş ışığı, plastik şişelerdeki bozulma sürecini hızlandıran en önemli faktörlerdir. Yaz aylarında araç içinde ya da güneş altında uzun süre bekleyen şişelerde, plastikten suya çok düşük miktarlarda bazı maddelerin geçişi hızlanabilir. Bu durum, suyun tadında ve kokusunda değişikliklere yol açabilir.

SAĞLIK AÇISINDAN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bu tür koşullarda beklemiş suların tek seferlik tüketimi genellikle akut bir sağlık sorunu oluşturmaz. Ancak uzun vadede uygun olmayan koşullarda saklanan plastik ambalajlı suların düzenli tüketimi önerilmez. Bu nedenle suyun kalitesini korumak için saklama koşulları büyük önem taşır.

SUYU DOĞRU SAKLAMANIN EN GÜVENLİ YOLLARI

Uzmanların genel önerilerine göre, suyun daha güvenli tüketimi için şu noktalara dikkat edilmeli:

-PET şişeler serin, kuru ve güneş görmeyen ortamlarda saklanmalıdır.

-Satın alırken üretim ve son tüketim tarihleri kontrol edilmelidir.

-Mümkün olduğunda cam şişe veya paslanmaz çelik mataralar tercih edilmelidir.