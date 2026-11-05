Ülkenin güneydoğusundaki Cox's Bazar bölgesinde yaşanan olay, çevrede yaşayanlar arasında endişeye neden oldu. Yer altından çıkan gazın oluşturduğu alevler dikkat çekerken, bölgeye sevk edilen ekipler güvenlik önlemlerini artırdı.

SU ARARKEN DOĞAL GAZA RASTLADILAR

ilginç olay, Cox's Bazar'ın Ukhiya bölgesinde su ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen sondaj çalışması sırasında meydana geldi. Yaklaşık 300 metre derinliğe ulaşıldığında kuyudan basınçlı şekilde doğal gaz çıkmaya başladı.

Beklenmedik gaz çıkışı kısa süre sonra yangına dönüştü. Kuyunun çevresinde yükselen alevler nedeniyle bölgeye itfaiye ve ilgili kurumların ekipleri gönderildi. Çevrede yaşayanların tehlikeli alana yaklaşmaması için önlemler alındı.

SÖNDÜRÜLÜRSE PATLAMA YAŞANABİLİR

Bangladeş Petrol Arama ve Üretim Şirketi (BAPEX), yangına doğrudan müdahale edilmesinin daha büyük bir tehlikeye yol açabileceği uyarısında bulundu. Uzmanlara göre alevlerin zorla söndürülmesi veya kuyunun kapatılması, gazın yer altında birikmesine ve şiddetli bir patlamaya neden olabilir.

Yetkililer bu nedenle gazın kontrollü biçimde çıkmasına izin verilmesini kararlaştırdı. Bölgeye girişler sınırlandırılırken kuyunun 200 metre çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Sigara içmek, ateş yakmak ve kıvılcım oluşturabilecek faaliyetler de yasaklandı.

Devlete bağlı Petrobangla şirketi, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada gaz çıkışının yaklaşık 15 gün içinde kendiliğinden azalabileceğini bildirdi. Yangının bu sürede sona ermemesi halinde uzman ekiplerin alternatif müdahale yöntemlerini değerlendireceği belirtildi. Bölgede doğal gaz rezervi bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla jeolojik incelemeler de sürdürülüyor.