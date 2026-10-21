Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Tufanpaşa Mahallesi Billur Sokak'ta bulunan iki katlı müstakil evde yaşayan Necati Saygıcak (59), su deposunun tamiratını yapmak üzere binanın damına çıktı.

SU DEPOSUYLA BİRLİKTE AŞAĞI DÜŞTÜ

Damda çalışma yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybeden Saygıcak, tamir etmeye çalıştığı su deposuyla birlikte iki katlı evin damından aşağı düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine adrese derhal polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde, talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Necati Saygıcak'ın cansız bedeni, yapılan polis incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.