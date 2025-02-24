Başlangıçta 31 Aralık 2024’te yürürlüğe girmesi planlanan sistem, Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla 2026’ya ertelendi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile belirlenen bu yeni düzenleme, su israfını engellemeyi ve çevresel zararlara karşı daha etkin bir önlem almayı amaçlıyor.

YENİ FİYATLANDIRMA NASIL OLACAK?

- Su ve atık hizmetlerinde tüketim arttıkça, fatura bedeli de artacak.

- Çevre Temizlik Vergisi, katı atık toplama bedeli ve atık bertaraf bedeli tek bir kalemde tahsil edilecek.

- Fazla su tüketen ve fazla atık üreten vatandaşlar, daha yüksek bedel ödeyecek.

'KİRLETEN ÖDER' UGULAMASI, SU TASARRUFUNU TEŞVİK EDECEK

Bu sistemin temel amacı, suyun daha verimli kullanılmasını sağlamak ve çevresel etkileri azaltmak. Su ve atık yönetiminin daha sürdürülebilir hale gelmesi için bu uygulama büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

BELEDİYELER SADECE SU VE ATIK HİZMETLERİNDE KULLANACAK

Atık Yönetimi ve Atıktan Enerji Üreticileri Derneği (TAYED) Başkanı Ali Rıza Öner, su faturalarında yapılacak değişikliklerin ayrıntılarını paylaştı. Öner, belediyelerin bu yeni sistemden elde ettikleri geliri yalnızca su ve atık hizmetleri için kullanabileceğini vurguladı. Ayrıca, su faturasında artış olduğunda, ek bedellerin de yükselmesi bekleniyor.

YENİ DÖNEM İLE İLGİLİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR:

- Çok su tüketenler daha fazla ödeme yapacak.

-Çöp miktarı arttıkça, fatura da kabaracak.

- Elde edilen gelir yalnızca atık ve su yönetimi için kullanılacak

"Kirleten öder" sistemi, vatandaşları daha bilinçli su tüketmeye yönlendirmek için önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Bu düzenleme ile su tasarrufu sağlanırken, çevresel etkiler de minimuma indirilmeye çalışılacak.