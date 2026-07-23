Tayland’daki Wat Thammachak Sema Ram tapınak kompleksinde yer alan Phra Non arkeolojik alanındaki koruma ve drenaj çalışmaları sırasında tarihi bir keşfe imza atıldı. M.S. 657 civarında yapıldığı tahmin edilen ve 13 metre uzunluğuyla ülkenin en eski ve en uzun kumtaşı yatan Buda heykelinin altından antik eserler çıkarıldı.

Zemin seviyesinin yaklaşık 1,2 metre altındaki kazılar sırasında işçiler ilk olarak seramik bir kaba ulaştı. Kabın içerisinden Dvaravati dönemine ait altın yüzükler, gümüş küpeler ve bronz halka küpeler dahil olmak üzere çok sayıda tarihi takı çıktı.

İLK KEŞFİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR GENİŞLETİLDİ

Tayland Güzel Sanatlar Departmanı tarafından yapılan incelemelerde, bulunan bronz küpelerin ülkenin farklı bölgelerinde daha önce keşfedilen aynı döneme ait eserlerle benzerlik gösterdiği tespit edildi. İlk bulgunun ardından alan genelinde aramaları derinleştiren arkeoloji ekipleri, heykel çevresinde üç farklı eser grubu daha tespit etti.

Sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan parçalar arasında, kabartma tekniğiyle işlenmiş 7,5 × 12,5 cm boyutlarında altın bir levha yer alıyor. Üzerinde ders verir pozisyonda oturan bir Buda figürünün yer aldığı levhanın sağ üst köşesinde bulunan delik, eserin bir süs veya adak eşyası olarak asılarak kullanılmış olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca 11,5 × 15 cm ebatlarında kurşun-teneke alaşımından yapılmış bir başka levhada ise kemerli çerçeve içinde duran bir Buda ile yanında iki görevli figürün işlendiği görüldü.

BUDA HEYKELİNİN BAŞ KISMINDA RİTÜEL NESNELERİ ORTAYA ÇIKTI

Arkeologların ulaştığı bir diğer bulgu grubu ise yatan Buda heykelinin baş kısmının hemen arkasında yer alan, katmanlı kille sıkıştırılmış metal levhalar oldu. Hasar görmüş durumdaki bu grubun, bulunduğu stratejik konum itibarıyla anıtın yapılışı veya kullanımı sırasında konulmuş dini bir adak (ritüel sunusu) olduğu değerlendiriliyor.

Güzel Sanatlar Departmanı Genel Müdürü Phanombutr Chantrachot konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bulunan eserlerin dönemin işçilik yeteneği ve dini gelenekleri hakkında önemli veriler sunduğunu belirtti.

Çıkarılan 33 adet eser, inceleme, kataloglama ve koruma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Phimai Ulusal Müzesi’ne teslim edildi.