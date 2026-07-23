Beyoğlu’nun sanat duraklarından Salt’ın ‘Barajdan Sızanlar’ sergisi, barajlar, kanallar, petrol kuyuları, jeotermal santraller ve iletişim ağlarının yalnızca fiziksel çevreyi değil, toplumsal ve kültürel yaşamı da nasıl dönüştürdüğünü inceliyor. Sergi, arazi, hafıza ve arşiv arasındaki ilişkiyi sanat üzerinden yeniden düşünmeye davet ediyor.

Programda yer alacak iki klasik film…

HAKKARi’DE BİR MEVSiM

Program kapsamında Erden Kıral’ın yönetmenliğini yaptığı Hakkâri’de Bir Mevsim ve Kanal filmleri gösterilecek. 25 Temmuz’da saat 14.00’te Salt Beyoğlu’ndaki Açık Sinema’da izlenebilecek olan 1983 yapımı ‘’Hakkâri’de Bir Mevsim’’ sürgün edilen genç bir öğretmenin Hakkâri’deki bir dağ köyünde geçirdiği kış mevsimini konu alıyor.

Senaryosunu Onat Kutlar’ın yazdığı, Ferit Edgü’nün kendi öğretmenlik deneyimlerinden yola çıkarak yazdığı ‘O’ adlı romanından uyarlanan film; dil, yalnızlık, yabancılık, coğrafya ve devletin kırsaldaki varlığı üzerine düşünüyor.

KANAL

29 Temmuz’da saat 16.00’da da 1979 yapımı ‘Kanal’ gösterilecek… Bu film de çeltik, su, köy halkı ve ağalar ile köye yeni gelen kaymakam arasındaki gerilimi anlatıyor. Senaryosunu Selim İleri’nin yazdığı film, Adana’nın kırsalında toprak ile suyun tahakkümünü, kalkınma ve altyapı vaatlerinin getirdiği dönüşümle birlikte ele alıyor.

Sergi 23 Ağustos’a kadar görülebilir

Barajdan Sızanlar kapsamındaki son sergi turları, 23 Temmuz’da ve 20 Ağustos’ta saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Sergi, 23 Ağustos’a kadar görülebilecek. Herkese açık ve ücretsiz programlar hakkında ayrıntılı bilgi için: saltonline.org adresinde…

Bir de söyleşi var

Gösterimlerin ardından saat 17.30’da, sergide yer alan sanatçılardan Evrim Kaya, sergiyi programlayan Gülce Özkara ile sanatçı ve araştırmacı Dilşad Aladağ bir söyleşi gerçekleştirecek.

Söyleşide, hem serginin hem de filmlerin gündeme getirdiği hidrolik altyapılar, suyun ve köyün sinemadaki temsili, kırsala yönelik aydın müdahalesi gibi temalara odaklanılacak; bu meselelerin Türkiye’nin yakın tarihindeki kültürel, politik ve ekolojik karşılıkları tartışılacak.