Kireç temizliğinde öne çıkan pratik yöntemlerden biri limon tuzu kullanmak. Sıcak suyla birlikte uygulandığında sertleşmiş mineral tabakasının çözülmesini kolaylaştıran limon tuzu, su ısıtıcısının iç yüzeyinde biriken kalıntıların temizlenmesine yardımcı oluyor.

LİMON TUZU KİRECİ ÇÖZÜYOR

Limon tuzunun içeriğindeki sitrik asit, kireç tabakasını oluşturan mineral birikintileri üzerinde etkili oluyor. Böylece sertleşerek yüzeye tutunan kalıntılar yumuşuyor ve daha kolay temizlenebiliyor.

Uygulamada miktar cihazın özelliklerine göre değişebiliyor. Genel olarak yarım litre suya yaklaşık 25 gram limon tuzu eklenerek karışım bir süre bekletilebiliyor. Ardından karışım boşaltılmalı ve su ısıtıcısı birkaç kez temiz suyla iyice durulanmalı.

KİREÇLENMEYİ GECİKTİRMEK MÜMKÜN

Temizlenen su ısıtıcısının bir daha hiç kireç tutmayacağını söylemek mümkün değil. Sert su kullanılmaya devam edildiği sürece mineral birikintileri zamanla yeniden oluşabiliyor. Ancak düzenli temizlik, kirecin kalın ve sert bir tabakaya dönüşmesini geciktirebiliyor.

Kullanımdan sonra cihazın içinde kalan suyu boşaltmak ve belirli aralıklarla kireç temizliği yapmak birikintilerin azalmasına yardımcı oluyor. Özellikle sert su kullanılan bölgelerde bu işlemin daha sık yapılması, su ısıtıcısının performansının korunmasına ve kullanım ömrünün uzamasına katkı sağlayabiliyor.