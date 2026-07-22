Suda çözünmüş kalsiyum ve magnezyum karbonat tuzlarının çökelmesiyle oluşan kireç tabakası, cihazların tabanında ve iç yüzeyinde birikiyor. Su ısıtıcısının verimini düşüren ve elektrik tüketimini artıran bu birikintileri gidermek için evde bulunan malzemelerle pratik çözümler uygulanabiliyor.

ELMA KABUĞU

İki adet elmanın kabukları üzerine 1 litre su dökülerek kaynatılıyor. Kaynama işleminin ardından karışım 10 dakika bekletiliyor. Sonrasında su değiştirilerek kabuklar içinde kalacak şekilde işlem bir kez daha tekrarlanıyor.

SİRKE YÖNTEMİ

Yarım su bardağı sirke, 500 ml su ile karıştırılarak su ısıtıcısına dökülüyor. Karışım kaynatıldıktan sonra kirecin sökülmesi amacıyla yaklaşık 1 saat boyunca cihazın içinde bekletiliyor.

SİTRİK ASİT (LİMON TUZU)

Su ısıtıcısı yarıya kadar suyla doldurulduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı sitrik asit ekleniyor. Hazırlanan sıvı kaynatılıyor ve çözünmenin sağlanması için 30 dakika beklemeye bırakılıyor.

GAZLI KOLA

Önceden kapağı açılarak gazının çıkması sağlanan kola içeceğinden iki bardak su ısıtıcısına aktarılıyor. İçecek kaynatıldıktan sonra 30 dakika boyunca demlenmeye bırakılıyor.

KURU PİRİNÇ

Üç yemek kaşığı kuru pirinç, üzerini tamamen kaplayacak miktarda soğuk su ile ısıtıcıya konuluyor. Cihazın kapağı kapatılarak birkaç dakika boyunca sallanıyor. Pirinç taneleri sürtünme etkisiyle ulaşılması zor alanlardaki kireci kazıyarak temizliyor.

TURŞU SUYU

Su ısıtıcısı yarıya kadar salatalık veya lahana turşusu suyu ile dolduruluyor. Sıvı kaynatıldıktan sonra en az 30 dakika bekletilerek kireç tabakasının çözünmesi sağlanıyor.

TEMİZLİK SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Uygulanan yöntemlerin ardından cihazın bol su ile durulanması büyük önem taşıyor. İşlem sonrasında oluşabilecek tat veya koku kalıntılarını gidermek amacıyla, su ısıtıcısında bir veya iki kez temiz su kaynatılarak dökülmesi öneriliyor.