Karaman kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kazımkarabekir’de tarımsal üretim ağırlıklı olarak hububat ve baklagiller üzerinden yürütülüyor. Su kaynaklarının kısıtlı olduğu ilçede yetiştirilen çerezlik kabak çekirdeği ise 2023 yılında “Kazımkarabekir kabak çekirdeği” adıyla coğrafi işaret tescili aldı.

Bölgedeki yüksek gece-gündüz sıcaklık farkı, humuslu toprak yapısı ve uzun güneşlenme süresi, çekirdeğin kendine has aroma ve lezzet kazanmasında etkili oluyor.

COĞRAFİ İŞARETLE BİRLİKTE TALEP ARTTI

Kazımkarabekir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ayşe Koca, kabakların nisan ve mayıs aylarında ekildiğini, hasadın ise eylül ve ekim döneminde gerçekleştirildiğini belirtti. Hasat edilen çekirdeklerin güneşte kurutulduğunu aktaran Koca, ürünün bölge açısından önemli bir tarımsal alternatif haline geldiğini söyledi.

Koca, "Hem sulu tarım hem de kuru tarımda kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapabiliyoruz. Çekirdeğimiz bölgenin toprağı ve Hacıbaba Dağı'ndan gelen esintiden kaynaklı ayrı bir aromaya sahip. Bu nedenle pazar payı da yüksek bir ürün. İlaveten, coğrafi işaretli olması da pazar payını artırıyor. Yaklaşık 5 bin 300 dekarlık bir alanda kabak çekirdeği yetiştiriciliği yapıyoruz. Üretim bakımından Karaman'da yetiştirilen çerezlik kabağın yüzde 65'i bizim ilçemizde üretiliyor. İlçemizde 2025 TÜİK rakamlarına göre yaklaşık 500-600 ton civarında kabak çekirdeği yetiştiriliyor. Gün geçtikçe verimimiz ve alanımız artış gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERDEKİ ÇEREZ FİRMALARI TALİP OLUYOR

Coğrafi işaret tescilinin ardından ürüne yönelik ilginin daha da arttığını belirten Koca, çekirdeğin kalibresi, lezzeti ve aromasıyla pazarda öne çıktığını ifade etti.

Koca, "Çekirdek kabaktan ayrılır ve harmanda serilir. Kurutmadan sonra işlem tamamlanır. Çekirdeklerimiz yemesi kolay olan ince kırımdır. Pazarda iyi fiyattan satılan, lezzet ve aroma bakımından insanların tüketebileceği bir ürüne dönüşüyor. Kabak çekirdeğimizin kalibresi ve lezzetiyle diğer ürünlere göre hem Karaman hem de Nevşehir ve Aksaray gibi çevre illerimizdeki çerez firmaları tarafından rağbet görüyor. Üreticiler bu bölgelere genellikle toptan satış yapıyor. Satış fiyatlarının güzel olmasından kaynaklı çiftçilere alternatif ürün oluyor. Bölgenin alternatif ürünleri arasında göz dolduruyor. Su kısıtı olan ilçeler arasında yer alıyoruz. Bu ürünün kuru şartlarda yetiştirilmesi ve dekardan alınan verimin güzel olması çiftçinin yüzünü güldürüyor ve kuru şartlardaki üretimimizi artırıyor" dedi.

DEKARDAN 160 KİLOGRAMA KADAR VERİM ALINIYOR

Özyurt Mahallesi Muhtarı ve kabak çekirdeği üreticisi İlyas Tok ise yaklaşık 20 yıldır bu ürünün üretimini yaptığını söyledi. Coğrafi işaret tescilinin ardından çekirdeğe olan talebin arttığını belirten Tok, ürünün hem sulu hem de kıraç arazilerde yetiştirilebildiğini aktardı.

Tok, "Dışarıdan arkadaşlar gelir, onlara ve kuruyemişçilere toptan satarız. Bu şekilde değerlendiriyoruz. Vatandaşımız farklı bir üründen gelir elde ediyor. Kıraçta ektiğimiz yerlerde bile çok güzel oluyor. Hem sulak arazide hem de kıraçta oluyor. Tat ve ürün olarak güzel. Elek ebatları yüksek geliyor. Dekardan 100-160 kilo civarında ürün alıyoruz" diye konuştu.