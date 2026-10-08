Aydın'ın Yenipazar ilçesi Dipgölü mevkisinde toprak yolda ilerleyen 09 ABE 300 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi.
Kazada sürücü M.A. kendi imkânlarıyla sudan çıkarak yardım istedi. Motosiklette bulunan Durmuş Candan ise kanalda kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kanalda başlatılan aramada Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Candan'ın cenazesi Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı sürücü M.A. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.