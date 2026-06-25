Göl, Gila Nehri üzerindeki San Carlos Barajı'nın inşasının ardından 1928 yılında oluştu ve yıllarca bölgedeki tarımsal sulamanın en önemli su kaynaklarından biri olarak kullanıldı. Ancak son yıllarda azalan yağışlar ve artan su kullanımı nedeniyle rezervuardaki su seviyesi hızla geriledi.

SU SEVİYESİ YÜZDE 1'İN ALTINA DÜŞTÜ

Yetkililerin paylaştığı verilere göre rezervuardaki su miktarı toplam kapasitesinin yüzde 1'inin de altına indi. Düşen su seviyesi nedeniyle göl tabanının büyük bölümü ortaya çıkarken, kıyı şeridi de kilometrelerce geri çekildi.

Su seviyesinin kritik seviyeye inmesi nedeniyle gölde binlerce balık yaşamını yitirdi. Bunun üzerine yetkililer bölgeyi tekne trafiğine ve ziyaretçilere kapatma kararı aldı.

YAĞIŞLAR GÖLÜ KURTARABİLİR

Bilim insanları, gölü besleyen Gila Nehri havzasında geçen kış kar yağışının normalin oldukça altında kaldığını belirtiyor. Tarımsal sulama amacıyla yapılan su tahliyeleri de göldeki düşüşü hızlandırdı.

NASA, yaz aylarında başlayacak muson yağışlarının beklenenden güçlü olması halinde su seviyesinde kısmi bir toparlanma yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak uzmanlar, uzun süreli kuraklığın etkilerinin kısa vadede ortadan kalkmasının beklenmediğini ifade ediyor.