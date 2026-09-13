Plastik su şişelerinin üzerindeki yatay şeritlerin estetik bir kaygıyla değil, şişenin el içinde çökmesini engellemek amacıyla tasarlanmış yapısal kaburgalar olduğu açıklandı. Malzeme mühendisleri, ince PET plastikten üretilen kapların deforme olmasını engellemek için bu basınç dağıtma yöntemini kullanıyor.

Üreticiler bu çizgi mimarisi sayesinde plastik kullanımını en aza indirerek hem atık miktarını azaltıyor hem de nakliye maliyetlerini düşürüyor.

ŞİŞELERİN ÜZERİNDEKİ YATAY ÇİZGİLER NE İŞE YARIYOR?

Silindir yüzeye eklenen oluklu yapılar, tutma anında uygulanan dış basıncı tüm yüzeye eşit olarak yayıyor. Bu tasarım, ultra hafif ve ince plastiğin kavrama esnasında kendi içine çökmesini engelliyor. Lojistik aşamasında üst üste binen palet yüküne karşı direnç sağlayan dikey dayanıklılık, yine bu kaburga kurgusuyla elde ediliyor.

PLASTİK YÜZEYDEKİ TASARIM HANGİ SORUNLARI ÖNLÜYOR?

Buzdolabından çıkarılan soğuk şişelerde oluşan nem, pürüzsüz yüzeyleri kayganlaştırarak tutuşu zorlaştırıyor. Çizgilerin oluşturduğu pürüzlü doku, sürtünmeyi artırarak şişenin elden kaymasını önlüyor. Sıcaklık değişimlerine bağlı olarak genleşen veya büzüşen plastik malzeme, bu çizgiler sayesinde esneyerek taban dengesini koruyor.