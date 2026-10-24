Sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği sebzeler arasında yer alan su teresi, vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çekiyor. Kırmızı kapya biber ise özellikle C vitamini miktarıyla öne çıkıyor. Günlük beslenmeye kolayca eklenebilen bu sebze, bağışıklık sistemini destekleyen önemli besin kaynakları arasında bulunuyor.

C VİTAMİNİ AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN

C vitamini, bağışıklık sisteminin normal işleyişinde, kolajen üretiminde ve demir emiliminde önemli görevler üstleniyor. Bu vitaminin yeterli miktarda alınması, dengeli beslenmenin temel unsurları arasında yer alıyor.

Kırmızı kapya biber, C vitamini bakımından zengin sebzelerden biri olarak biliniyor. 100 gramında yaklaşık 120-150 miligram C vitamini bulunabilen kapya biber, bu özelliğiyle günlük C vitamini ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlayabiliyor. Değerler biberin çeşidine, tazeliğine ve yetiştirilme koşullarına göre değişebiliyor.

ÇİĞ TÜKETİM C VİTAMİNİNİ KORUMAYA YARDIMCI OLUYOR

Kırmızı kapya biberi çiğ tüketmek, içerdiği C vitamininden daha fazla yararlanmayı sağlayabiliyor. Uzun süreli pişirme ve yüksek sıcaklık, C vitamini kaybına yol açabiliyor. Salatalarda, kahvaltılarda veya ara öğünlerde tüketilebilen kapya biber, günlük sebze tüketimini artırmak için de pratik bir seçenek oluşturuyor.