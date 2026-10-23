Komşu Fransa'daki şiddet dalgasının sınır ötesine yansımasıyla birlikte İtalya genelinde yükselen enflasyon, barınma maliyetleri, durgun ücretler ve genel hoşnutsuzluk nedeniyle hafta sonu büyük kentlerde protestolar patlak verdi.

Başta Milano ve Bologna olmak üzere ülkenin önde gelen şehirlerinde taş atan ve mağazaları yağmalayan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.

Ordunun protestoculara karşı sokağa indiği İtalya'da polisin müdahalesi ise gün geçtikçe daha da ağırlaştı.

Kuzey kenti Bologna'da protestolar sırasında kayda geçen görüntülerde, kırmızı giyimli ve el çantalı genç bir kadın göstericinin polisin tazyikli su müdahalesiyle savrulup sert bir şekilde yere düştüğü görüldü.

Yüksek basınçlı suyun doğrudan isabet etmesiyle yere çarpan kadının beyin sarsıntısı geçirdiği yerel haber kaynaklarınca aktarıldı.

Benzer gerginliklerin yaşandığı Milano'nun merkezi Duomo Meydanı'nda ise kapüşonlu yüzlerce göstericinin mağaza vitrinlerini kırması ve çöp kutularını ateşe vermesi üzerine çevik kuvvet polisi göz yaşartıcı gaz ve TOMA kullanarak müdahalede bulundu.

MELONİ BASKIYI ARTIRIYOR

Şiddet olaylarının ikinci günü olan pazar günü Milano'da 271 gözaltına alan İtalyan polisi, pazartesi günü yaptığı açıklamada gözaltına alınan 23'ü reşit olmayan ve 13'ü yabancı uyruklu olmak üzere 32 kişinin tutuklandığını, 28 kişinin ise savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Pazar günü yayımlanan emniyet raporuna göre, bu olayların öncesinde cumartesi günü Milano, Bologna, Brescia, Bergamo ve Torino gibi kuzey kentlerinde yaşanan benzer çatışmalarda da 28 gösterici tutuklanmıştı.

Yaşanan şiddeti kınayan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, muhalefet liderlerine şiddet eylemlerini ve kamu mallarına verilen zararı açıkça kınama çağrısında bulunarak, “Gösteri yapmak bir haktır. Şehirlerimizi ateşe vermek ise değildir,” dedi.

Yaşanan bu gelişmeler, modern tarihin kesintisiz en uzun süre görevde kalan tek hükümetinin başında bulunan ve gelecek yıl seçimlere gidecek olan Meloni'nin bugüne kadar karşılaştığı en büyük sınav olarak değerlendiriliyor.