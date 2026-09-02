Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen şüpheli cisimlerin imha edildiğini duyurdu.

'KEŞİF-GÖZETLEME FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'

MSB tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre devam ediliyor.

'SAS TİMLERİMİZ TARAFINDAN İMHA EDİLDİ'

Karadeniz Ereğli, Sakarya Karasu, İstanbul; Karaburun, Türkeli Demir Sahası ve Çatalca bölgelerinde su üzerinde tespit edilen ve İHA/Kamikaze İnsansız Deniz Aracı (KİDA) olabileceği değerlendirilen şüpheli cisimler, SAS Timlerimiz tarafından başarıyla yerinde imha edildi”.