Hazırlamak için yaklaşık yarım litre suya 1-2 çay kaşığı öğütülmüş karabiber ekleniyor. Su önce kaynatılıyor, ardından karabiber ilave edilerek karışım ocaktan alınıyor. Tamamen soğuduktan sonra süzülüp sprey şişesine dolduruluyor.

KAPI VE PENCERE KENARLARINA PÜSKÜRTÜLÜYOR

Arjantin'de sosyal medyada viral olan yöntemde hazırlanan karabiberli su, doğrudan yiyeceklerin üzerine değil, böceklerin eve girebileceği veya sık görüldüğü noktalara uygulanıyor. Süpürgelikler, mutfak köşeleri, kapı ve pencere kenarları ile küçük çatlaklar uygulama noktaları arasında yer alıyor.

Karabiberin yoğun kokusunun özellikle karınca ve bazı küçük böcekleri rahatsız ederek bu alanlardan uzaklaşmalarına yardımcı olabileceği düşünülüyor. Karabiberin karıncaların giriş noktalarında bariyer olarak kullanılması başka ev tipi uygulamalarda da yer alıyor.

ÇÖP KOVASININ ÇEVRESİNDE DE KULLANILIYOR

Karışımın uygulandığı bir diğer nokta ise küçük sineklerin sık görülebildiği çöp kovasının çevresi. Soğutulup süzülen karabiberli su bu bölgelere püskürtülerek keskin kokulu bir alan oluşturuluyor.

Yöntem kimyasal böcek ilaçlarının yerine kesin çözüm olarak görülmemeli. Özellikle yoğun veya sürekli tekrarlayan böcek sorunlarında giriş noktalarının kapatılması, yiyecek artıklarının ortadan kaldırılması ve sorunun kaynağının belirlenmesi daha kalıcı sonuç sağlayabilir.