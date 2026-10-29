Michigan Gölü yüzeyinde meydana gelen ve ızgara biçimini andıran dalga oluşumu kameralara yansıdı. Sosyal medyada geniş yer bulan görüntülerde, su yüzeyinde neredeyse dik açılarla kesişen 'kare dalgalar' tespit edildi.

The Daily Galaxy ve AccuWeather tarafından aktarılan bilgilere göre, Indiana kıyıları açıklarında kaydedilen söz konusu desenler kıyı şeridinden çıplak gözle izlenebildi.

OLUŞUM NEDENİ ÇAPRAZ DENİZ OLAYI

Bilimsel literatürde "çapraz deniz" (cross sea) olarak adlandırılan bu durum, farklı yönlerden esen rüzgarlar veya farklı hava sistemleri tarafından üretilen iki ayrı dalga grubunun birbiriyle karşılaşması sonucu meydana geliyor. Her iki dalga sistemi kendi yönünü koruyarak kesiştiğinde, su yüzeyinde damalı veya geometrik bir desen oluşuyor.

Olay genellikle açık okyanuslarda gözlemlense de Michigan Gölü’nün geniş yüzey alanı ve coğrafi yapısı, uygun rüzgar koşullarında benzer dinamiklerin oluşmasına zemin hazırlıyor.

SEYİR VE YÜZME GÜVENLİĞİ AÇISINDAN RİSK TAŞIYOR

Uzmanlar ve meteoroloji yetkilileri, görsel simetrisine rağmen kare dalgaların deniz trafiği ve yüzücüler için ciddi tehlike barındırdığını bildirdi. Farklı açılardan eşzamanlı gelen kuvvetlerin teknelerde kontrol kaybı ve alabora olma riskini artırdığı, su altındaki türbülans ile öngörülemeyen akıntıların ise yüzücüler açısından tehlike yarattığı kaydedildi.

Uzmanlar, rüzgar yönünün değişmesine bağlı olarak ortaya çıkan bu tür dalga kesişimlerinin geçici nitelikte olduğunu ve genellikle kısa süre içinde dağıldığını belirtti.