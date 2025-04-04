Bir zamanlar Türkiye’de suyun en ucuz olduğu şehir olarak gösterilen Konya’da su fiyatlarına üst üste yapılan zamlar, faturaları kabarttı. Kentte Tepki çeken su zamlarına bir yenisi daha eklendi. Her 3 ayda bir enflasyon güncellemesi adı altında su fiyatlarına zam yapan AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi 2025 yılının 2. su zammını yaptı.

15 METREKÜP ÜZERİ KULLANIMDA FATURA DAHA DA KABARIYOR

KOSKİ Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan güncel su fiyatlarına göre Konya’da 1 metreküp suyun yeni fiyatı 30 lira 27 kuruştan 32.85 Liraya yükseldi. Atıksu ve KDV eklenince kent merkezinde 0-15 metreküp suyun yeni fiyatı 38.5 TL oldu. 15 metreküp üzeri kullanımda ise suyun metreküpü 41.35 TL'ye çıkacak.

AKP’Lİ BAŞKAN ZAMMI İLGİNÇ SÖZLERLE SAVUNMUŞTU

Kentte elektrik faturalarını katlayan su faturalarına tüketicinin tepkisi sürerken, AKP’li Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, su zamlarını ilginç açıklamayla savunmuştu. AKP’li Altay, “iz vatandaşımıza en ucuza hizmet vermek isteriz. Hem ulaşım da hem suda da en ucuzu olsun diyoruz ama mevcut durumlarda suyu ucuzlatmak, suyun daha çok kullanımına vesile olacağı için bunu tasarruf aracı olarak kullanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.