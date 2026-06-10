Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) içinde sular durulmuyor. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı sonrası yeniden genel başkanlık koltuğuna dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve taraftarlarına sanat camiasından art arda tepkiler yükseliyor. Bu kez sesini yükselten isim usta sanatçı Suavi oldu.

Suavi’den Sert Çıkış: "Eserlerimi Kullanmayın"

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna bir duyuru yapan Suavi, eserlerinin siyasi amaçlarla kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Suavi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Değerli dostlar… Bana ait olan ve/veya yorumcusu olduğum hiçbir eserimin; 'butlan' ile göreve gelenler ve onun tarafı olanlar eliyle herhangi bir ortamda kullanılmasını istemediğimi, olası izinsiz kullanımlara karşı sürecin takipçisi olacağımı paylaşmak isterim. Saygıyla.”

Sanatçı, eserlerinin izinsiz şekilde siyasi propaganda malzemesi yapılması durumunda hukuki süreç başlatacağının sinyalini verdi.

Onur Akın da Benzer Bir Karar Almıştı

Kılıçdaroğlu'na karşı sanat camiasından yükselen tek tepki Suavi ile sınırlı kalmadı. Daha önce de sanatçı Onur Akın, benzer bir gerekçeyle eserlerinin kullanımını yasakladığını duyurmuştu. Akın, şarkılarının Kılıçdaroğlu yanlısı platformlarda çalınması durumunda yasal yollara başvuracağını net bir dille ifade etmişti.

CHP’de Çatışmalı Süreç Devam Ediyor

CHP içindeki gerilim, parti yönetimi ve TBMM grup toplantılarındaki krizlerle tırmanmaya devam ediyor. Özgür Özel yönetimi ve mahkeme kararıyla görevlendirilen Kılıçdaroğlu tarafı arasında yaşanan yetki tartışması, parti tabanında ve milletvekilleri arasında da yankı buluyor. Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği son grup toplantısına katılımın oldukça düşük olması (17 milletvekili) dikkatlerden kaçmadı.