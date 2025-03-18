Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,2’sini otomobil, yüzde 32,7’sini motosiklet, yüzde 9,2’sini kamyonet oluşturdu. Ancak otomobil kaydı yüzde 10,6, motosiklet kaydı yüzde 47,2 oranında azaldı. Kamyonet, traktör, kamyon ve özel amaçlı taşıtlarda da düşüş yaşandı.
TOPLAM TAŞIT SAYISI KAÇA ULAŞTI?
Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 31 milyon 596 bin 522 oldu. Bu taşıtların yüzde 51,9’u otomobil, yüzde 20’si motosiklet, yüzde 15’i kamyonet olarak sıralandı.
OTOMOTİVDE DÜŞÜŞ DEVAM EDER Mİ?
Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan araç sayısı yüzde 25,7 oranında azalırken, aynı dönemde trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 56,1 arttı. Uzmanlar, düşüş trendinin devam edebileceğini belirtiyor.