Otomobil satışları, geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla yüzde 39,67 oranında bir artış göstererek 82 bin 277 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 6,6’lık bir artışla 23 bin 713 adede çıktı.

Bu artışta özellikle markaların kampanyalı satış stratejilerinin büyük rolü olduğu görülüyor. Özellikle yüksek donanım seviyesine sahip ve uygun fiyatlı araçlara olan talep, pazarın büyümesine katkı sağladı. Ayrıca, benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamalarını etkiledi.

ŞUBAT AYININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

2025 yılı Şubat ayında Türkiye’de en çok satan otomobil markalarına bakıldığında, Fiat liderliği elinde bulunduruyor. 13 bin 560 adet satışla listenin zirvesine yerleşen Fiat’ı, 12 bin 903 adet satışla Renault takip ediyor. Citroen ise 7 bin 730 adet satışla üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti.

EN ÇOK SATAN 20 OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI:

1. Renault – 9.813 adet

2. Toyota – 9.331 adet

3. Ford – 7.227 adet

4. Fiat – 7.004 adet

5. Volkswagen – 6.168 adet

6. Hyundai – 5.114 adet

7. Peugeot – 5.079 adet

8. Opel – 4.596 adet

9. Tesla – 3.310 adet

10. Citroen – 3.113 adet

11. Mercedes-Benz – 2.850 adet

12. Chery – 2.690 adet

13. BYD – 2.583 adet

14. BMW – 2.374 adet

15. Skoda – 2.262 adet

16. Kia – 2.091 adet

17. TOGG – 2.038 adet

18. Nissan – 2.015 adet

19. Dacia – 1.839 adet

20. Audi – 1.745 adet

PAZAR DİNAMİKLERİ VE SATIŞ ARTIŞLARI

Şubat ayında satışların zirveye ulaşmasında, özellikle markaların kampanyalı satış stratejilerinin etkisi büyük oldu. Bu dönemde, uygun fiyatlı ve yüksek donanım seviyeli araçlara olan talep arttı. Ayrıca, elektrikli araçların satışları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Benzinli ve dizel araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamalarında etkili oldu.