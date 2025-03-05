Otomobil satışları, geçtiğimiz yılın Şubat ayına kıyasla yüzde 39,67 oranında bir artış göstererek 82 bin 277 adede ulaştı. Hafif ticari araç satışları ise yüzde 6,6’lık bir artışla 23 bin 713 adede çıktı.
Bu artışta özellikle markaların kampanyalı satış stratejilerinin büyük rolü olduğu görülüyor. Özellikle yüksek donanım seviyesine sahip ve uygun fiyatlı araçlara olan talep, pazarın büyümesine katkı sağladı. Ayrıca, benzinli, dizel ve elektrikli araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamalarını etkiledi.
ŞUBAT AYININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI
2025 yılı Şubat ayında Türkiye’de en çok satan otomobil markalarına bakıldığında, Fiat liderliği elinde bulunduruyor. 13 bin 560 adet satışla listenin zirvesine yerleşen Fiat’ı, 12 bin 903 adet satışla Renault takip ediyor. Citroen ise 7 bin 730 adet satışla üçüncü sıraya yerleşerek dikkat çekti.
EN ÇOK SATAN 20 OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKALARI:
1. Renault – 9.813 adet
2. Toyota – 9.331 adet
3. Ford – 7.227 adet
4. Fiat – 7.004 adet
5. Volkswagen – 6.168 adet
6. Hyundai – 5.114 adet
7. Peugeot – 5.079 adet
8. Opel – 4.596 adet
9. Tesla – 3.310 adet
10. Citroen – 3.113 adet
11. Mercedes-Benz – 2.850 adet
12. Chery – 2.690 adet
13. BYD – 2.583 adet
14. BMW – 2.374 adet
15. Skoda – 2.262 adet
16. Kia – 2.091 adet
17. TOGG – 2.038 adet
18. Nissan – 2.015 adet
19. Dacia – 1.839 adet
20. Audi – 1.745 adet
PAZAR DİNAMİKLERİ VE SATIŞ ARTIŞLARI
Şubat ayında satışların zirveye ulaşmasında, özellikle markaların kampanyalı satış stratejilerinin etkisi büyük oldu. Bu dönemde, uygun fiyatlı ve yüksek donanım seviyeli araçlara olan talep arttı. Ayrıca, elektrikli araçların satışları da dikkat çekici bir artış gösterdi. Benzinli ve dizel araçlar arasındaki tercihler de satış sıralamalarında etkili oldu.