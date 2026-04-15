Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, 2026 yılı mart ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 460,4 milyar TL, bütçe gelirleri ise 1 trilyon 230,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Böylece bütçe açığı 229,9 milyar TL oldu. Aynı dönemde faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 224,5 milyar TL olurken, faiz dışı denge 6,1 milyar TL fazla verdi.2025 yılı mart ayında bütçe açığı 261,5 milyar TL seviyesindeyken, 2026 mart ayında açık 229,9 milyar TL’ye geriledi. Faiz dışı dengede ise geçen yılın aynı ayında 100,2 milyar TL açık verilmişken, bu yıl 6,1 milyar TL fazla kaydedildi.

Bütçe giderleri geçen yılın mart ayına göre yüzde 42,1 artışla 1 trilyon 460,4 milyar TL’ye yükseldi. Faiz hariç giderler yüzde 41,3 artarak 1 trilyon 224,5 milyar TL’ye çıktı.

Faiz giderleri ise yüzde 46,3 artışla 235,9 milyar TL olarak gerçekleşti.Bütçe gelirleri mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,6 artışla 1 trilyon 230,5 milyar TL’ye ulaştı. Vergi gelirleri yüzde 63,9 artışla 1 trilyon 57,2 milyar TL oldu. Gelir vergisi tahsilatı 312,3 milyar TL, kurumlar vergisi 22,3 milyar TL, dahilde alınan KDV 209,9 milyar TL, ÖTV 171,1 milyar TL, ithalde alınan KDV ise 179,8 milyar TL olarak kaydedildi.

2026 yılı ocak-mart döneminde ise bütçe giderleri 4 trilyon 425,4 milyar TL, bütçe gelirleri 4 trilyon 5,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu dönemde bütçe açığı 420 milyar TL olurken, faiz dışı denge 456 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 710,8 milyar TL, faiz dışı denge ise 246,9 milyar TL açık olarak kaydedilmişti.

Ocak-mart döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66,1 artışla 3 trilyon 360,4 milyar TL’ye yükseldi. Gelir vergisi 870,9 milyar TL, kurumlar vergisi 412,3 milyar TL, dahilde alınan KDV 540,6 milyar TL, ÖTV 495,7 milyar TL, ithalde alınan KDV ise 461,8 milyar TL olarak gerçekleşti.