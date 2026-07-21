Ankara Güvenpark’ta bir haftadır özlük hakları ve eşit ücret için mücadele eden er gaziler, çarpıcı bir afiş hazırladı. Afişte yer alan protez bacaklar ile rütbe ayrımına göre yapılan uygulama protesto edildi.

RÜTBEYE GÖRE DEĞER

Afişte aynı patlamada kopan bir bacağın, sahibinin rütbesine göre farklı değer gördüğü vurgulandı. Subay bacağı altın, astsubay bacağı gümüş, er bacağı ise tahta olarak yansıtıldı. Kopan bacakların rütbeye göre olan değeri dile getirildi. Sosyal hakların, er gazilere aynı oranda yansımadığı vurgulandı.

Güvenpark’ta bir haftadır eylem yapan gaziler, “Aynı patlamada kopan bacaklarda bile ayrım yapılıyor. Biri altın, biri tahta oldu. Biz er gaziler olarak haklarımızı istiyoruz. Rütbe değil, vatan için verilen can önemlidir” dediler. Eylemleri geniş yankı bulan Gaziler, yasal düzenleme yapılana kadar mücadele edeceklerini duyurdular.

GÜVENPARK’TAKİLER NE İSTİYORLAR?

Güvenpark’ta eylem yapan er gazileri, özetle şu talepleri dile getiriyor: Er ve erbaş olarak yaralanan gazilerin, subay ve astsubay gazilerle aynı özlük haklarına sahip olması.

Sağlık hizmetlerine daha kolay erişim, sağlık raporları ve haklardan yararlanma süreçlerinin kolaylaştırılması.