Kara para aklama davasında adı geçen Dilan Polat’ın birçok ildeki şubeleri kapanmış, bazı şubelerinde ise isim değişikliğine gidildiği iddia edilmişti. Dilan Polat şimdilerde ise yeni işiyle konuşuluyor.

BOŞANACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Son dönemde sosyal medyada eşi Engin Polat ile yaşadığı tartışmalar da gündeme gelmiş, çiftin boşanacağı iddia edilmişti. İkili Instagram'da yaptıkları paylaşımlarla ağza alınmayacak sözler söylemişti. Dilan Polat, Engin Polat'a "Deccal, iblis, kertenkele" demişti.

KADINLAR MATİNESİ YAPIYOR

Daha önce çıkardığı “Enerci” ve “Hokkabaz” şarkılarıyla müzik piyasasına giriş yapan Dilan Polat, şimdilerde kadınlar matinesinde sahne alarak gelir elde ediyor. Polat’ın bu etkinliklerden sahne başı ne kadar ücret alacağı ise merak konusu oldu.





SAHNEDEN GÖNDERME

Dilan Polat, sahnede eşi Engin Polat’ı görüntülü arayarak, “Sen buraya gelmeye cesaret edemedin. Biz de ona bir şarkı gönderelim dedik.” ifadelerini kullandı. Ardından Gökhan Özen’in “Benden Sorulur” adlı şarkısını seslendirdi.

NE OLMUŞTU?

DHA'NIN 9 Temmuz 2025 tarihli haberine göre;Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye olan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı dava Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Ara kararını açıklayan mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, kayyumun sadece denetimde olmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların birinci ve ikinci derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma 12 Kasım tarihine ertelenmişti.