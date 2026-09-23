Denetim mekanizması yöntemi olarak son yıllarda hızla yaygınlaşan kayyum uygulamalarıyla adeta dev bir holdinge dönüşen Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en büyük fon vurgununda devreye girmedi.

Piyasa çevrelerinde bu durum şaşkınlıkla karşılanırken akıllara yakın dönemde yaşanan somut bir süreç geliyor. Kasım 2025’te yürütülen bir soruşturma kapsamında Hat Holding, Investco Holding ve gruba bağlı 20 şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı. Ancak İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Temmuz 2026’da aldığı kararla bu kayyum uygulamasını kaldırdı

Şimdi ise milyarlarca liralık fon varlığını ve yüz binlerce yatırımcıyı ilgilendiren soruşturmada, şirketlerin yönetimlerine yönelik aynı mekanizma işletilmiyor. Soruşturmanın odağındaki şirket, banka ve portföy yönetim kuru- luşlarında mevcut yöneticiler görevlerini sürdürüyor.

YÖNETİM KAMUYA GEÇMELİ

MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak mevcut yönetimlerin görevde kalmasının soruşturma açısından risk yaratabileceğine dikkat çekiyor. Başak, delillerin karartılması, varlık transferleri veya yanlış işlemler yapılması ihtimaline karşı daha geniş kapsamlı tedbirlerin değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Başak ayrıca yalnızca mevcut yöneticilerin değil, son 2-3 yılda bu şirketlerde yönetici veya ortak olarak bulunan kişilerin de geriye dönük incelenmesi gerektiğini belirtti. BDDK, SPK ve TMSF’nin belirleyici olduğu bir yönetim modelinin oluşturulabileceğini ifade eden Başak, bazı yapıların kamu yönetimine geçirilmesi seçeneğinin değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

3 yatırım, 1 katılım, 2 tasarruf finans

MASAK eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak, soruşturma kapsamındaki 4 grubun bünyesinde 3 yatırım bankası, 1 katılım bankası, 2 tasarruf finans şirketi, yatırım ve faktoring şirketleri ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket bulunduğunu belirtti. Tera Grubu’nda Tera Bank, Pusula Holding’de İktisat Katılım Bankası, Katılımevim ve Birevim, Hedef Holding’de Hedef Yatırım Bankası, Destek Holding’de ise Destek Yatırım Bankası bulunuyor. Başak, bu şirketlerin yönetimlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamasını eleştirerek mevcut yöneticilerin görevde kalmasının soruşturma açısından risk oluşturabileceğini söyledi.