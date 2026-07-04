Türkiye'de suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele uygulamalarını içeren Strateji Belgesi ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası niteliği taşıyor.

Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi'ne (2026-2030) ilişkin genelge Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, bu alandaki mücadelenin en önemli amaçlarından birinin, suçluların suç gelirinden mahrum bırakılması olduğu vurgulandı.

Bu minvalde ülkelerin kolluk ve istihbarat birimlerinin vakalar bazında ve suç eğilimlerinin tespiti noktasında koordineli hareket etmesi gerektiği ifade edilen genelgede, adli birimlerin de soruşturma ve kovuşturma süreçlerini mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmasının önem taşıdığı bildirildi.

Genelgede, "Özellikle suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve terörizmin finansmanı suçlarında, yükümlü grupları tarafından müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, kayıt tutma ve istendiğinde yetkili makamlara ibraz etme, uyum programı oluşturma ve benzeri önleyici tedbirlerin etkili bir şekilde uygulanması ve yükümlülüklere uyumun da denetlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda düzenleme ve denetim faaliyetleri de suç geliriyle mücadelenin başat unsurları arasındadır." ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI ALANDA TÜRKİYE'NİN KONUMU

Küresel finansal sistemi olumsuz etkileyen suçlarla etkili mücadele edilmesi için ülkelerin koordineli eylemler uygulamasının uluslararası pek çok sözleşmeye konu olduğu belirtilen genelgede, bu sözleşmelerde ele alınan hususların ise Türkiye'nin 1991'den bu yana üyesi olduğu Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) standartlarında karşılık bulduğu kaydedildi.

Genelgede, bu kapsamda FATF'ın hem teknik uyum hem de etkililik kriterlerinin, ülkelerin aklama ve terörizmin finansmanı suçlarıyla mücadelede ulusal stratejilerinin olması gerektiğine ilişkin düzenlemeleri de içerdiği aktarıldı.

Bahsedilen çerçevede hazırlanarak Resmi Gazete'nin 17 Temmuz 2021 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamuoyuna duyurulan "Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi"nin (2021-2025) uygulama döneminin sona erdiği vurgulanan genelgede, sorumlu ve ilgili tüm paydaşların katkılarıyla 2026-2030 dönemine ilişkin belgenin de oluşturulduğu ifade edildi.

Genelgede, belgenin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının internet adresinde (www.masak.hmb.gov.tr) yayımlanacağı bildirildi.

RİSK DEĞERLENDİRMESİ KURUMLARLA BİRLİKTE YAPILACAK

Genelgede Strateji Belgesi'ne ilişkin de bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Ulusal ölçekte bütüncül, risk temelli ve etkin yaklaşımın geliştirilmesine yönelik bir yol haritası sunan Strateji Belgesi'nde adli ve idari süreçlerin etkinliğinin artırılması, ulusal risk değerlendirmesi bulgularının politika ve uygulamalara yön vermesi ve kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi temel eksen olarak benimsenmektedir. Ayrıca ülkemizde daha önce 21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 'FATF 4. Tur Değerlendirmesi Hazırlıkları ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Çalışmaları' konulu ve 2016/22 sayılı Genelge çerçevesinde MASAK'ın koordinasyonunda yürütülen ulusal risk değerlendirmesi çalışmaları, Strateji Belgesi'nin uygulama döneminde yine MASAK tarafından diğer ilgili kurumların da katılımıyla yürütülecektir. Bu doğrultuda 'Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesi (2026-2030)' kapsamı dahilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, Strateji Belgesi'nin uygulanması sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."