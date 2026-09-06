Mısır’da güvenlik ve suç konularını işlediği televizyon programlarıyla tanınan ünlü sunucu Sarah Khalifa, dahil olduğu geniş kapsamlı uyuşturucu davasında 11 sanıkla birlikte idam cezasına çarptırıldı.

Başkent Kahire’deki mahkeme; Khalifa ve beraberindeki sanıkları uyuşturucu üretimi ve ticareti yapmak amacıyla organize suç örgütü kurmak, ruhsatsız ateşli silah ve mühimmat bulundurmak suçlarından suçlu bularak asılarak idama mahkum etti.

Devlete ait Al-Ahram gazetesinin aktardığı bilgilere göre güvenlik güçleri, yürütülen operasyonlar kapsamında uyuşturucu imalatında kullanılan iki ayrı adrese baskın düzenledi.

Baskınlarda 750 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ile üretimde kullanılan ham maddeler, çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Mahkeme ayrıca, uyuşturucu davasının yanı sıra Khalifa ve bazı sanıkları genç bir erkeğin kaçırılması ve darp edilmesiyle ilgili ayrı bir dosyadan 5’er yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mısır yasaları gereği mahkemenin, idam kararını nihai sonuca bağlamadan önce dini görüş almak üzere Mısır Başmüftüsü Nazir Muhammed Ayyad’a başvurduğu bildirildi. Müftülük onayının ardından açıklanan kararın henüz kesinleşmediği ve sanıklar açısından temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.